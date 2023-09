Jorge Javier Vázquez confiesa el verdadero motivo de su baja médica: «Acabé en urgencias»

El pasado lunes 11 de septiembre, fuimos testigos de uno de los momentos más esperados de la nueva temporada de Telecinco. Estamos hablando del regreso de Jorge Javier Vázquez a la cadena con un programa que lleva por título Cuentos chinos. A pesar de mostrarse mucho más cauto en sus opiniones, sí que hizo algún que otro comentario que no dejó indiferente a nadie.

Entre otras cuestiones, quiso pronunciarse sobre los compañeros que han estado trabajando en la cadena durante este verano: «Si fuera algún colaborador de este verano, temería ir a la cárcel por haber matado a alguien de aburrimiento». A pesar de todo, Jorge Javier Vázquez quiso dejar claro que se mostraba feliz y entusiasmado por regresar a Telecinco.

Nada más comenzar Cuentos chinos, el catalán ha confesado el verdadero motivo por el que estuvo alejado de la televisión durante tantos meses y de manera tan repentina. «El 18 de mayo acabé en urgencias con una subida de tensión y me di cuenta que había llegado un momento en el que no podía seguir tirando de mí», reconoció el presentador.

.@jjaviervazquez a @Susi_Caramelo: «Mi único mensaje es que yo vengo a trabajar y lo que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enreden»#CuentosChinos1 🔵 https://t.co/bp3rfFGAV9 pic.twitter.com/fTmAamEGBj — Cuentos Chinos (@cuentoschinost5) September 11, 2023

Tras su paso por urgencias, Jorge Javier Vázquez tomó una drástica y «acertadísima» decisión: «No podía seguir en esas condiciones». Por si fuera poco, quiso mostrarse aún más sincero: «En Mediaset ha habido una transición que fue especialmente dolorosa para mí, por muchas razones que todo el mundo sabe».

El presentador de Cuentos chinos se sinceró con su compañera Susi Caramelo, pero también con los espectadores. De esta forma aseguró que, durante estos meses, ha pasado «por muchos estados de ánimo en la baja médica». Aun así el catalán ha afirmado que, durante esta etapa, «fui capaz de atar cabos, de saber qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente».

Por si fuera poco, Jorge Javier Vázquez quiso dejar algo claro: «Vuelvo sin ningún ánimo revanchista». Además, añadió: «Estoy aquí por el apoyo que me ha dado el consejero delegado de Mediaset (…) Vengo con una misión, hacer lo que sé hacer: entretener». Mirando a cámara, Jorge Javier sentenció: «Vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que, al menos, no enrede».