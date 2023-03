La pasada noche del lunes 27 de marzo se estrenó Masterchef 11, tras un casting de miles de personas, solo 30 fueron seleccionados para demostrar su talento en las cocinas del programa. Como cada edición, durante las pruebas, cuentan con la visita de un invitado sorpresa. En este caso, se trató de Tamara Falcó, ganadora de Masterchef Celebrity 4. Jordi Cruz aprovechó la ocasión para decirle lo que pensaba sobre su relación con Íñigo Onieva.

La hija de Isabel Preysler llegaba después de que se confirmaran los primeros 30 aspirantes a Masterchef que tendrán que luchar para convertirse en los ganadores de la edición. Nada más entrar por la puerta, Pepe Rodríguez salía corriendo a abrazarla lleno de emoción de tenerla de nuevo, además, le comentó que la veía radiante y con mucho brillo en los ojos.

Parece que a Jordi no le gusta mucho Íñigo Onieva. 😅 #MasterChef ⭕ https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/c8GaOfqhKp — La 1 (@La1_tve) March 27, 2023

Samantha, Pepe y Jordi Cruz no dudaron en preguntarle por su relación y su inminente boda con Íñigo Onieva, en ese instante al cocinero con tres estrellas michelín se le cambiaba la cara y se ponía muy serio: “Mira la cara de Jordi”, decía Tamara Falcó entre risas. Este no se calló y le comentó que no sabía que decirle: “Estoy intentando mantenerme al margen, no sé qué decirle”, expresaba con los brazos cruzados.

Tamara explicaba a los concursantes y al resto de jurado que a Jordi no le había gustado nada su segunda oportunidad con el empresario y para sorpresa de todos, el cocinero repetía: “A mí nunca me gustó”, con un tono muy serio. Estas palabras no sentaron del todo bien la marquesa de Griñón: “Y lo dice tan pancho, hala”, exclamaba. Tras este inciso, quiso asegurar que había rezado mucho porque todo saliera bien: “Ha sido un aprendizaje, yo le he rezado mucho y creo que la gente cambia. Se lo ha currado mucho”, le explicaba a los jueces.

La pareja que pronto celebrará sus tres años juntos, está más que dispuesta para darse el sí quiero. El próximo 8 de julio en el Rincón, será oficiada por el sacerdote Miguel Cruz y como no podía ser de otra forma, el banquete y cóctel de la boda llegará de la mano del chef Eneko Atxa, ganador de tres estrellas Michelín.