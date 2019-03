Los Jonas Brothers vuelven a sorprender: Así será su nuevo documental

Tras anunciar su vuelta, Los Jonas Brothers no han parado de trabajar en sus nuevos proyectos como grupo. De momento han sacado el tema ‘Sucker’ que ya se encuentra en el segundo puesto del top mundial de Spotify (superado solo por 7 rings de Ariana Grande) y han dado pequeñas pinceladas en sus redes sociales sobre lo que se viene próximamente.

El último trabajo del grupo en salir a la luz es un documental, de la mano de Amazon Studios. Los detalles adicionales sobre el documental, incluida su fecha de lanzamiento, se anunciarán más adelante. De momento, del proyecto, que aún no tiene un título oficial, solo ha salido a la luz que estará producido en colaboración de Amazon con Philymack y Federal Films, y ofrecerá a los seguidores de los hermanos, escenas de la banda mientras se preparan para su próxima gira. Gracias a este dato se ha confirmado que Los Jonas Brothers tendrán una gira, algo con lo que se estaba especulando desde su regreso como grupo y tras sacar su nueva canción, pero que todavía no se había hecho oficial del todo.

