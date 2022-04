Los Jonas Brothers están de vuelta. El grupo estadounidense acudió al programa de Kelly Clarkson y durante la entrevista, desvelaron que ya están trabajando en su próximo proyecto musical. Un nuevo disco que les gustaría poder lanzar antes de que se termine el 2022.

«Hemos vuelto al estudio, estamos escribiendo, grabando y comenzando todo el proceso, y encontrando inspiración en todos los lugares. Así que estamos listos para lanzarlo al mundo, esperamos que antes de que termine este año. Ya veremos» desvelaron durante su entrevista con Kelly Clarkson.

We’re gearing up for the @JonasBrothers Vegas residency (and new music!) with some fun and game! GUESS: How many weddings happen every day in Vegas? pic.twitter.com/lkOezK3xrd

— The Kelly Clarkson Show (@KellyClarksonTV) April 8, 2022