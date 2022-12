Jin (BTS) comienza el servicio militar obligatorio de Corea del Sur

Jin, el miembro de mayor edad de BTS, ha ingresado en un centro de formación del Ejército de Tierra de Corea del Sur, de esta forma, ha dado comienzo su servicio militar obligatorio. El artista es el primer integrante de la banda en cumplir con este deber al haber cumplido 30 años.

Tras salir a la luz la noticia de que iba a ingresar en este cuartel militar, decenas de fans y medios de comunicación se congregaron en la entrada del recinto para captar el momento y despedirse del artista. No obstante, se desplegó un gran equipo de seguridad para que no hubiera aglomeraciones.

300 efectivos de equipos de emergencia se trasladaron hasta la entrada del cuartel. De esta forma, lo único que pudieron ver los fans del artista y los medios de comunicación presente fue un convoy con los cristales tintados accediendo a la base militar.

Kim Seok-jin, the eldest member of BTS, has enlisted in the South Korean army. He is the first member of the supergroup to start the mandatory military service.

Jin posted a selfie featuring his freshly cut hair. “Cuter than expected,” he wrote. https://t.co/lBnuDpMAJu pic.twitter.com/Um7TRjxEqg

— The New York Times (@nytimes) December 13, 2022