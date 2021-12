J Balvin ha vuelto a estar en el centro de una nueva polémica. Después de que un colectivo feminista pidiera la cancelación de su concierto más reciente en su país natal, Colombia, debido a la controversia generada con el videoclip de ‘Perra’, el artista ha querido hacer una reflexión en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen en la que aparece sujetando una vela y escribe el siguiente texto: “Desde pequeño, nunca perdí la fe y he pasado por muchos momentos buenos, malos , de incertidumbre y de certeza, pero lo mejor de esto, es que los sueños son todos posibles y no me refiero a la material, me refiero a alcanzar lo que te dé paz”, escribió.

A su vez, añade que: “Aunque sea fácil decirlo y algunas veces difícil alcanzarlo, todo hace parte de la tarea de tratar de ser un mejor ser humano…¡tanto que me falta, pero acá seguimos!”. De esta forma, rebate las críticas recibidas durante los últimos meses, asegurando que está intentando mejorar como persona.

J Balvin continúa su mensaje y añade que “por los soñadores, por los que han perdido la esperanza, por los que están encerrados injustamente, incluso, a quienes han cometido errores como todos y, de los que se pagan caro”.

Además, el artista también aprovechó para pedir una oración por las personas enfermas y por las personas que han perdido a sus seres queridos. Un mensaje con el que recibió una respuesta muy positiva de sus fans: “Eres un grande José gracias por toda la alegría que nos das a los colombianos”, “Tan bello Dios te bendiga”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

El artista colombiano también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde escribió que: “te ven como una máquina de hacer billetes o de divertirse, nadie ve el ser humano que hay en ti, con errores y aciertos pero humano al fin. Te deseo de todo corazón que la vida te devuelva toda la alegría que has dado, que se te multiplique”.