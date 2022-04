Este domingo 3 de abril tendrá lugar la gala de los premios más prestigiosos de la música a nivel internacional. Los Grammy regresan al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con una gala que reunirá a los artistas más reconocidos del mundo. Además, este año habrá una gran presencia de artistas latinos, entre ellos J Balvin y María Becerra.

Presentada por Trevor Noah, la gala estará marcada por la asistencia de muchos de los artistas del momento, entre ellos: Jon Batiste, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo, HER, Lil Nas X con Jack Harlow, Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton y Rachel Zegle

Además, la gran presencia latina entre las actuaciones de la ceremonia, demuestra que la música de artistas de Latinoamérica sigue siendo una de las más escuchadas en todo el mundo.

Esta misma semana, se ha anunciado que entre las actuaciones de la ceremonia, J Balvin y María Becerra interpretarán su exitosa colaboración ‘Qué más pues?’, una de las canciones más escuchadas del pasado 2021.

J Balvin está nominado este año a Mejor Álbum de Música Urbana (José), elevando el total de nominaciones de su carrera a cuatro. Mientras que María Becerra, tras haberse convertido en la artista argentina del momento, acudirá a los Grammy por primera vez.

Por otra parte, John Legend, tras haber ganado 12 premios GRAMMY, el artista será homenajeado durante el evento Recording Academy Honors Presented By The Black Music Collective, que tendrá lugar la noche anterior a los premios GRAMMY. El artista recibirá el primer Premio Impacto Global de la Academia de la Grabación por sus logros personales y profesionales en la industria de la música.

This year during #GRAMMYs Week, we are presenting our inaugural #BMCHonors event.

⭐️ The in-person event will honor @johnlegend, @dnice, @mclyte, and the Co-Founder of @LVRN.

🎶 @amazonmusic pic.twitter.com/QoANG7UQZ2

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 30, 2022