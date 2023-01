El museo de José Ortega Cano ya es una realidad. El próximo jueves 19 de enero, a las 20:30 horas, se inaugurará en el museo etnográfico de la plaza de la constitución de San Sebastián de los Reyes. El pasado sábado el programa Fiesta se desplazaba hasta sus puertas para emitir un reportaje dentro de él, algo que no le gustó nada a Gloria Camila quién trató de impedirlo de todas las maneras posibles, acabando en un enfrentamiento con Iván González, colaborador del programa.

La hija del torero llamaba en directo a Beatriz Cortázar para reclamar al programa que expusieran el museo antes de abrir sus puertas. Iván González era la persona encargada de hacer el reportaje y fue él mismo el que aseguró un día después de lo ocurrido, que la razón de la llamada de Gloria Camila para tratar de parar la retransmisión se debía nada más y nada menos a que el colaborador sigue manteniendo una bonita amista junto a Ana María Aldón, ex mujer del padre de ésta.

🌟Gloria Camila entra en directo en el programa @fiestatelecinco para intentar que no enseñen imágenes del museo de Ortega Cano, ya que ni siquiera se ha inaugurado. Se inaugura el próximo jueves pic.twitter.com/WEn4rNxD3r — Seram1 (@Seram110) January 14, 2023

Ella, sin embargo, se mantenía firme en decir que acusaba al programa por grabar en un sitio sin el permiso correspondiente y no por ninguna otra razón. Beatriz Cortázar enseñaba en ese momento la autorización del ayuntamiento para poder grabar, desmontando así todos los argumentos de Gloria Camila: “Déjame añadir una cosa, estábamos con el vicealcalde que es la persona que da permiso, yo creo que con eso pueden entender que éramos más que legales”, aseguraba Emma García.

“Que deje de vivir y de gobernar y que viva su vida. Deja de mentir sobre la relación que tuvimos tu y yo y no tenses la cuerda porque al final se rompe y salen las cosas. Lo que ella ha dado a entender es que yo he dado a entender que hemos tenido algo y yo no he dicho nada”, aseguraba el ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa. Este no quiso hablar nada más sobre el tema. En ese instante Gloria Camila entraba de nuevo por teléfono a Fiesta para desmentir todo lo que se estaba diciendo: “Deja de dar a entender que tú y yo hemos tenido algo, porque no es verdad, hubo un tonteo y nada más”, aseguraba y colgaba el teléfono.

Iván González sobre Gloria Camila : Las mentiras que se las cuente a su novio que igual se las cree. QUIERO SABER TODO DE ESTE SALSEO pic.twitter.com/hsqDiYyDzG — Srta Cotilleo❄️ (@Srtacotilleo) January 15, 2023

Iván González no pudo responderle y se mostraba muy molesto, pero finalmente le dirigió unas palabras advirtiendo que, si él daba su versión, la hija de Rocío Jurado tendría varios problemas con su actual pareja. El joven se mostraba firme con sus palabras y aseguraba que ella había estado detrás de él durante mucho tiempo e incluso iba a verle a su casa poniendo excusas.