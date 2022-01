La cuarta temporada de ‘La isla de las tentaciones’ finaliza esta semana y Mediaset confirmó que el debate final se emitirá en dos días distintos en Telecinco: lunes 24 y martes 25 de enero a las 22:00 horas. Además, ha confirmado que podremos conocer de primera mano cuál es la situación actual entre las parejas concursantes y sus tentaciones tras el reencuentro, que tuvo lugar seis meses después de abandonar República Dominicana.

Una vez allí, podrán verse todas las caras y resolver las dudas del público: ¿seguirá alguna de las parejas juntas?, ¿tendrán que resolver cuentas pendientes?, ¿podrán ser capaces de acabar todos bien? Los dos días serán dirigidos por Sandra Barneda y junto a ella estarán las cinco parejas más los tentadores de Villa Paraíso y las tentadoras de Villa Playa.

Stiven asegura que se acostó con Tania, pero ella lo niega: ¿a quién crees? ¡Vota! 💥🗳 #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/qFadinbiVr — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 19, 2022

Rosario podrá resolver sus cuentas pendientes con Suso, sobre por qué no avanzó su relación, además también podrá hablar con Simone y con su Álvaro, su exnovio y con quien fue a la isla a poner a prueba su relación tan dolorosa y duradera por última vez. Este tendrá que darle explicaciones sobre lo ocurrido con Sabela y Rosana, además de enfrentarse cara a cara con ellas. Gala y Nico tendrán que verse de nuevo las caras y sabremos si la perra de ambos está con los dos o no y si han vuelto a mantener contacto. No obstante, el futbolista también se tendrá que enfrentar a Rosana y veremos si sigue manteniendo relación con Miriam.

Zoé y Josué volvieron al reencuentro sin haber cambiado mucho su relación, por lo que si siguen juntos es todo un misterio. Sandra y Darío retomaron su relación tras tres infidelidades por parte de ella que él quiso perdonar, ¿seguirán juntos? Y si es así, ¿confía ya Darío plenamente en ella? Por último, se resolverá uno de los asuntos más polémicos del reencuentro: qué ocurrió entre Tania y Stiven al acabar el reality. También acudirá Alejandro quien podrá confesar cómo está su relación con la canaria.

Entre los colaboradores no habrá mucha novedad y una vez más estarán Nagore Robles, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Arantxa Coca y Suso Álvarez, quienes someterán a los concursantes a preguntas sobre su pasado, presente y futuro.