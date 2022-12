‘La isla de las tentaciones’: Tania y Hugo se reencuentran tres meses después

Este lunes se emitía en Telecinco la primera entrega del programa La isla de las tentaciones tres meses después, que tuvo como protagonistas a la pareja formada por Tania Deniz y Samuel Chávez, que había terminado su complicada relación en República Dominicana. La entrega comenzó con su historia donde reconocieron haber intentado retomar su relación después de salir de La Isla.

“La vuelta fue poco un caos, nos fuimos juntos en el avión, nos besamos. Fue un beso de todo, de te quiero muchísimo, de todo. Yo le expliqué todo lo que he sentido y él también. Pero lo mío si que puede tener explicación yo no decidí tener esto”, le explicaba Tania a la presentadora. Además, esta confesó que al volver intentaron retomar la relación, pero a la vez quería ver como avanzaba con Hugo, el que fue su tentador dentro del programa.

Aunque se volvieron a dar muchas más oportunidades llegaron a la conclusión de que estando juntos se hacían más mal que bien y era una tontería seguir intentándolo. La tinerfeña se fue con Hugo a Cádiz y pasaron unos días increíbles, por su parte, Samu retomó el contacto con Jessica, una de sus tentadoras y reconocieron que habían tenido algo más que una amistad. Tania no tardó en preguntarle por Elena, la que había sido su tentadora favorita y con la que había ido más allá: “Hemos hablado, pero tampoco voy a estar con una persona después de estar con Tania. No estoy preparado”, concluía.



Problemas a parte, decidieron quitar toda tensión o enfado y quedar como buenos amigos: “Te quiero muchísimo, los dos nos hemos equivocado”, le decía Samu mientras se daban un abrazo. “Nos queremos muchísimo, pero nos queremos muy mal y es lo que me da rabia, querer y no poder”, expresaba Tania entre lágrimas.

Finalmente, esta se fue de la mano de Hugo, aunque dejando claro que por el momento no estaba preparada para empezar una relación: “Yo he pasado muchísimo y necesito un poco mi espacio. Ahora mismo no quiero comprometerme, porque me parecería injusto y egoísta el no estar al cien por cien, cuando la otra persona no lo está”, aclaraba la modelo.