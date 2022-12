‘La isla de las tentaciones’: Samuel y Elena deciden tener sexo en su última cita

La isla de las tentaciones está llegando a su fin. Por ello, los concursantes del programa han tenido la oportunidad de elegir a uno de sus solteros para tener una cita durante 24 horas y aclarar aquellas dudas que tuvieran sobre sus relaciones antes de dar el paso a la hoguera final. Lo que más sorprendió del programa fue ver cómo Elena se convertía en la elegida de Samu y, además, decidieron tener relaciones sexuales de nuevo en su último encuentro.

La gala comenzaba con una hoguera muy especial, pues los tentadores de sus chicos acudían a esta para echarles en cara todo lo que les habían hecho a sus parejas. Llovieron insultos, «zascas», hubo muchísima tensión e incluso algún que otro regalo. Como el de Vladi, tentador de Ana, que llevaba a Cristian un bocadillo, pues ella había contado en varias ocasiones que le tenía que hacer el desayuno y la comida todas las mañanas para irse a trabajar.

El otro regalo que se dio en las hogueras fue el de Hugo hacia Samu, que le regaló el anillo que Tania había lanzado a la piscina asegurando que desde ese momento estaba soltera y se desprendía de toda relación que tuviera con su pareja. El canario se negó a coger el anillo y éste acabó dentro de la hoguera.

El programa avanzaba y era el momento de elegir sus citas finales. Los grandes protagonistas de estas fueron Elena y Samu, pues su relación ha pasado por muchos baches. Al principio todo iba muy bien y eran inseparables, pero unas galas atrás él decidía avanzar con Jessica y dejar de lado a su primera cita por un calentón. Pero estaba claro que esto era cuestión de días, pues la química que tenían no podía acabar de un día para otro: “Cada vez que paso tiempo con ella me entran más dudas de qué va a pasar. Me ha devuelto la sonrisa y esta noche no la voy a desaprovechar”, opinaba el canario.

El momento más esperado de la noche sucedió al final, cuando Tania y Samuel se vieron las caras y aprovecharon para echarse en cara todo lo que habían hecho. Los dos terminaron llorando y él tomó la decisión de abandonar La isla de las tentaciones junto a ella, sin embargo, la respuesta de Tania no la sabremos hasta el próximo programa.