‘La isla de las tentaciones’: Elena y David reciben una visita sorpresa en su hoguera de confrontación

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Elena y David se llevaron la mayor parte del protagonismo de la noche, al enfrentarse en la hoguera de confrontación más esperada de la sexta edición del reality.

Elena llegó a la hoguera sintiéndose fuerte para enfrentarse a David. Una vez sentada a la esperada de la llegada de su pareja, la concursante confesó a Sandra Barneda que no se arrepentía de haber participado en el programa porque, gracias a él, se había dado cuenta de la persona que tenía a su lado.

David llegó a la hoguera cabizbajo, y Elena no quiso ni saludarle. «Mírame a la cara, ¿crees que me merecía todo lo que me has hecho?». “No. He conocido a otra chica, he estado varios días con ella, encerrado las 24 horas… No me he enamorado, pero sí que es una chica que me gusta», se justificó.

Ambos comenzaron a ver imágenes de su paso por la isla. David se vino abajo cuando vio a Elena desmayarse se rompió y lloró desconsoladamente. «Pienso que no se lo merece. Yo te prometo que no te quería hacer sufrir, te lo juro por que me muera», exclamó el concursante.

David insiste en que en todo momento le ha importado Elena, y ella no está nada de acuerdo, ¿Qué pensáis? 🤔 🔁 A David le importa mucho Elena

♥ David no se preocupa nada por Elena 🍎 #Tentaciones9 | #LaIslaDeLasTentaciones9

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/9g0THe3uol — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 20, 2023

Tras el enfrentamiento entre la pareja, Elena admitió que Elena afirmó que sentía “algo muy feo” por David: “Querer a una persona después de todo lo que te ha hecho. ¿Crees que se merece nuestra relación acabar así? Y, a pesar de todo, te sigo queriendo. Y como yo no te va a querer nadie”, dijo entre lágrimas.

Por su parte, David afirmó que no se arrepentía de lo que había hecho, pero aseguró que seguía queriendo a Elena. No obstante, cuando Sandra Barneda le preguntó como quería abandonar la isla su respuesta fue: «Quiero irme con María. Me gustaría seguir conociéndola».

«Pero él me quiere», dijo Elena de manera sarcástica. «Quiero a Elena, pero sé que nuestra relación ya no va a más», admitió David. En ese momento, María apareció en la hoguera, protagonizando un fuerte enfrentamiento con la concursante.

A pesar de todo, Elena le dio las gracias: «Gracias a ti me he quitado a esta persona de encima. Te quedas al infiel, seguro que te lo vuelve a hacer», le dijo la concursante a la tentadora, antes de que David y ella abandonasen juntos la hoguera.