El soltero vetado de ‘La isla de las tentaciones’ habla por primera vez

La quinta edición de La isla de las tentaciones ha comenzado con polémica inesperada. Tras la emisión del primer episodio ha salido a la luz que uno de los tentadores había desaparecido del montaje final pese a que estuvo allí presente. José Guzmán, que así se llama el soltero, ha salido al paso de los rumores.

Fue la propia audiencia la que se dio cuenta de lo sucedido, ya que durante la presentación aparecía en varios planos generales, pero su gran momento ante las parejas nunca fue emitido. Tras numerosos rumores, ha sido la propia productora del programa la que ha tenido que dar explicaciones.

Según informa Vertele, Cuarzo Producciones confirma que se le eliminó del programa dando una explicación en la que deja muchas dudas: «Aplicando los protocolos internos, se decidió que no interviniera al comprobar la falta de uno de los requisitos necesarios para participar en el programa».

El soltero eliminado de La isla de las tentaciones también ha quedido hablar después de los comentarios que han surgido en los últimos días. «Las diferentes cosas que están diciendo sobre mí son ruido. La verdad solo la sé yo y no voy a decirla. Bueno, lo sé yo y las personas que me conocen. Cualquier persona que me conoce sabe lo que es verdad y lo que es mentira», decía en sus redes sociales.

«Hay una cosa que se llama contrato de confidencialidad y es algo por lo que yo no voy a pasar por encima porque me busco un jaleo increíble. Estoy muy tranquilo y con la conciencia muy tranquila porque la verdad tiene las patas muy cortas. Tarde o temprano se sabrá la verdad. Insisto, la gente que me conoce ya sabe lo que hay. Me quedo con eso», aseguraba en sus stories de Instagram.

Por el momento habrá que esperar para conoce cuál ha sido el motivo de esta eliminación, pero no sabemos si tendrá que ver con el pasado televisivo de Jose Guzmán. En concreto, participó en el dating show Language of love, que se emitió en el canal británico Channel 4.

«Este formato lleva a un grupo de británicos y españoles a vivir el verano de sus vidas en una finca andaluza mientras tratan de enamorarse pese a no hablar la misma lengua», según anuncia Zeppelin, su productora española.

Los presentadores fueron Ricky Merino, conocido por su paso como concursante de OT 2017 y presentador de El chat de OT en ediciones posteriores, y Davina McCall, la mítica presentadora de Big Brother (Gran Hermano) en el Reino Unido.