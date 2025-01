La nueva edición de GH DÚO 3 ha llegado pisando fuerte. Los concursantes ya han sido presentados y, tras varios días de convivencia, poco han tardado en surgir las primeras rencillas. Y es que, por mucho que se intente, es imposible que haya paz en una casa con tantos perfiles y formas de ser tan diferentes. Pero, hay situaciones y comentarios que la organización del programa no piensa tolerar. Por ello, la pasada noche, Ion Aramendi, presentador del formato, se vio en la obligación de darle un toque de atención a una de las celebridades debido a su actitud con un compañero.

Todo sucedió con los posicionamientos del reality. Como es habitual, los participantes deben posicionarse en fila detrás del compañero nominado al que quieren ver fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Una temática que nunca suele estar exenta de discrepancias. De hecho, una de las más comentadas fue la que tuvieron Álex Ghita y Sergio Aguilera. Un intercambio de palabras que cruzó los límites y que provocó que el presentador de Telecinco les diese un «toque de atención». Pues, como se dice, quién avisa no es traidor, y la organización ya les ha dejado claro que no piensa tolerar determinadas actitudes.

«Sabéis que hay actitudes que Gran Hermano considera comportamientos de tolerancia cero. Y uno de vosotros ha cruzado estos límites hoy. Me refiero a ti, Sergio. Le has dicho a tu compañero algo inadmisible, vergonzoso y de muy mal gusto», comenzó diciendo Ion Aramendi. Ante ello, Álex tomó la palabra y alegó que no quieren que expulsen a su compañero por lo sucedido.

Pero, Aramendi le dejó claro que ese tipo de decisiones no las tenía que tomar él. «No es una cuestión de voluntades. Me reitero en lo dicho. Estas actitudes son impropias de Gran Hermano. Sergio, has traspasado los límites, pero escuchadme todos. Esto es una primera llamada de atención. Lo que llamaríamos una ‘tarjeta amarilla’», señaló el comunicador.

«No se puede volver a repetir ni por parte de Sergio ni por parte de nadie, porque supondrá la expulsión disciplinaria inmediata», sentenció Ion Aramendi. Una advertencia que fue escuchada por todos los concursantes de la edición. Por su parte, Sergio no lo dudó dos veces y se disculpó con el entrenador personal, con la audiencia y la organización del programa por sus palabras.

Álex Ghita, tras ello y a pesar de todo, no dudó en defenderlo. «Él no es así. Es un buen chico y siempre nos trata bien a todos. Fue un mal momento que podemos tener cualquiera», afirmó mirando a cámara. Lejos de quedar ahí, los concursantes dieron por zanjada esta polémica con un abrazo.

Esta semana, los espectadores de GH DÚO serán conocedores del nombre del primer expulsado de la edición. Un primer puesto que nadie desea y que se disputa entre Ana Herminia, Vanessa y Álex Guita. ¿Quién será el expulsado? En tan solo 24 horas lo descubriremos.