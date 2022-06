‘Inocentes’, avance del capítulo de hoy: Gülben solamente confía en Safiye

Inocentes se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

El pasado miércoles 21 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Inocentes. Así pues, somos partícipes de cómo Han no puede evitar preocuparse muchísimo por sus hermanas mayores. Todo ello mientras Ceylan se ha visto sorprendida por lo muchísimo que el hombre se está esforzando.

Safiye no ha dudado en tomar una de las decisiones más contundentes de su vida. Y todo después de haber acudido a una nueva consulta médica. La joven, tras implementar esta decisión, se enfrenta a una sorpresa aún más grande. Naci la empujará a enfrentarse a nuevos límites.

Gülben acaba confesando algo que puede traerle alguna que otra consecuencia. 😱 ▶ Mañana y el martes, últimos episodios de #Inocentes. https://t.co/KRKW3UXdfK pic.twitter.com/SIa1t2DtcR — antena 3 (@antena3com) June 26, 2022

Después de todo, por fin hemos saber lo que sucederá en la nueva entrega de Inocentes que veremos esta noche, a partir de las 23:30 horas, en Antena 3. Así pues, seremos partícipes de cómo el nacimiento de Masal se convertirá en un auténtico símbolo de esperanza no solamente para la familia, sino también para todos los vecinos.

Por si fuera poco, seremos partícipes de cómo Gülben dedicará todo su tiempo a su bebé. Aun así, reconocerá que no puede confiar en otra persona que no sea Safiye. Algo que llamará poderosamente la atención a todos, sobre todo a Esat. Los dos tendrán una conversación de lo más sincera al respecto. No te pierdas la nueva entrega de Inocentes esta noche, a partir de las 23:30 horas, en Antena 3.