La plataforma de OnlyFans continúa aumentando su presencia. Cada vez son más las personas que deciden unirse a esta plataforma de pago para adultos con el objetivo de darse a conocer desde un punto de vista más personal. Una de las jóvenes que ha seguido este camino ha sido Vega Pérez. Conocida en el medio bajo el usuario de prveegaa28, la chica se inició en este mundo cuando tan solo era una adolescente. Una aventura por internet que decidió comenzar como un gesto de amor hacia su pareja de aquel entonces. Pero, poco se imagina ella, en ese momento, que terminaría convirtiéndose en su mayor fuente de ingresos.

«Empecé con 18 o 19 años con mi ex pareja. Nos gustaba mucho provocar en redes sociales, en Instagram y tal, pero como allí hay mucha censura, todo el rato nos quitaban las cuentas», explicó en una entrevista que concedió al programa Fuera de cobertura, emitido en Cuatro. El equipo del programa se trasladó hasta Andorra, lugar donde vive la joven de 24 años desde hace un tiempo, con el objetivo de conocer mejor su experiencia en la plataforma para adultos. «Tengo dos cuentas, en la de EE. UU tengo 125.000 euros y en la española, 2.400 euros. Van pagando por el contenido y ese dinero se queda retenido en OnlyFans durante siete días, luego ya lo puedes retirar tú a tu cuenta de banco normal», comentó.

Vega Pérez señaló que, en su momento, al ver el gran impacto que estaba teniendo en la plataforma de pago, decidió reorientar su vida. Pues, los ingresos que estaba obteniendo no los obtendría con un trabajo normal a jornada completa. Una decisión que la ha ayudado a crecer mucho más, también, en las redes sociales. De hecho, en Instagram cuenta con más de 300.000 seguidores.

«El primer mes nos fue muy bien», confiesa respecto a sus inicios. Pero, a pesar de vivir en una situación muy afortunada a nivel económico, reconoce que sintió «pena» por dejar atrás la carrera. Sin embargo, es consciente de que ha tomado la decisión más feliz para ella. «Pero claro, fue un momento en el que tuve que poner una balanza. La oportunidad que estaba teniendo, el crecimiento tanto en redes como económicamente, el tiempo libre que tengo, el dinero y toda la libertad para hacer lo que quiera con 24 años», señaló.

Vega Pérez ha explicado que, como todo en la vida, ser parte de la comunidad de OnlyFans también tiene su lado no tan grato. Pero, ha aprendido a vivir con ello. «Compensa un montón», manifiesta. Asimismo, lejos de quedar ahí, la periodista Alejandra Andrade le preguntó por el dinero que gana al mes como creadora de contenido en dicha plataforma. Una cuestión que ella respondió alegando que «más o menos unos 100.000 euros» al mes.

Por otro lado, y respecto a si pretende estar a largo plazo en OnlyFans, lo tiene claro. «Mi meta es hasta que tenga un hijo. No quiero tener un hijo y seguir dedicándome a esto. Me gustaría tener otras cosas y no tener que estar haciendo esto con un bebé», admitió. Unas declaraciones con las que Vega Pérez no ha dejado indiferente.