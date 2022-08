Imagine Dragons está de vuelta. El grupo estadounidense acaba de presentar el primer adelanto de su próximo disco, una canción titulada Sharks, que abre camino de Mercury: Act 2, su sexto álbum de estudio y continuación de la primera parte del disco, publicado el pasado mes de septiembre.

No obstante, sus nuevos proyectos no se termina ahí, pues Imagine Dragons ha anunciado a través de sus redes sociales que celebrarán el décimo aniversario de su álbum debut Night Visions con un lanzamiento muy especial que ha emocionado a todos sus fans.

Se trata de una reedición muy esperada, que incluirá dos temas inéditos titulados Love Of Mine y Bubble y que estará disponible el próximo 9 de septiembre en diversos formatos, tal y como ellos mismos han anunciado a través de sus redes.

Cabe recordar que el disco Night Visions, fue uno de sus mayores éxitos, con canciones como Radioactive, Demons (10 discos de platino), It’s Time (6 discos de platino), On Top Of The World (4 discos de platino ), Bleeding Out (disco de platino), Amsterdam (disco de platino) y Hear Me (disco de oro).

El disco de platino Night Visions se publicó el 4 de septiembre del año 2012. Un disco que llegó al número 2 del Billboard Top 200, con canciones como Radioactive, que les hizo ganar un premio Grammy en la categoría de Best Rock Performance y en Record of the Year. Unas cifras que avalan su éxito.

Un disco se mantuvo en el Billboard Top 200 durante 408 semanas y cuya edición expandida estará disponible digitalmente y en varios formatos físicos, con los que el grupo volverá a sorprender a todos sus fans una vez más, pues se trata de uno de los álbumes con mayor éxito de su carrera en el mundo de la música.