Este lunes, ‘El Hormiguero’ dio el pistoletazo de salida de su decimosexta temporada por todo lo alto. El programa arrancó con la visita de Pilar Rubio, convirtiéndose de esta manera, en la madrina de esta nueva temporada del espacio de Antena 3.

Pilar Rubio habló con Pablo Motos sobre su nueva vida en Paris, después de que Sergio Ramos fichase por el PSG. A pesar de que debido al cambio de país, la colaboradora no podrá seguir haciendo su sección de retos en el programa, seguirá muy vinculada a ‘El Hormiguero’, pero de otra forma, con una sección sobre las últimas tendencias en moda.

Tras su entrada en el plató, Pablo Motos le dedicó unas emotivas palabras: “Quiero hacer una cosa antes de empezar. Como la prensa habla mucho de ti, me gustaría hablar de ti delante de toda España porque yo te conozco bien. Te quiero decir algo delante de todo el mundo: me pareces una mujer excepcional”.

Y añadió: “(…) por encima de todas esas cosas, eres una buena persona. Y ya sé que lo bueno no hace el mismo ruido que lo malo, pero está bien que la gente lo sepa», fundiéndose en un abrazo con Pilar Rubio.

La presentadora explicó a los espectadores como lleva el francés y su nueva vida en París: «El francés es complicado para hablar, pero yo lo que hago es pedir cita en una peluquería de barrio. Y mientras que me hacen las uñas y me lavan el pelo me tiro tres horas. Pues dos o tres horas que estoy hablando con las chicas de la peluquería. Y esa es mi forma de aprender francés”.

Antes de terminar el programa, todo el equipo de ‘El Hormiguero’ dio una sorpresa muy especial a Pilar Rubio. La colaboradora no pudo evitar emocionarse al recibir la visita de Sergio Ramos, acompañado por Marco, el tercero de sus cuatro hijos.

«Yo estuve en París y ella vino y me apoyo y hoy que era su primer día. Un día de cambios para todos, también tenía que estar yo», dijo Sergio Ramos mientras su mujer le miraba con lágrimas en los ojos, antes de fundirse en un gran abrazo.