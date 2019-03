María León confirma en 'El Hormiguero' que en el rodaje de 'Allí Abajo' ha surgido el amor

El pasado 13 de marzo, en el prime time de Antena 3 se emitía en directo el programa de entretenimiento ‘El Hormiguero’, conducido por el presentador Pablo Motos en compañía de las hormigas más famosas del país: Trancas y Barrancas. A dicho programa, acudieron los actores María León y Jon Plazaola para promocionar la nueva temporada de ‘Allí Abajo’.

Durante la emisión de ‘El Hormiguero’, María León y Jon Plazaola, que ya habían acudido en ocasiones anteriores al programa de entretenimiento, hablaron sobre el estreno de la quinta temporada de la serie cómica ‘Allí Abajo’, que se estrenará el próximo 19 de marzo en la cadena de Atresmedia.

Pablo Motos traía como invitados a los dos protagonistas de la ficción y estos se divirtieron, como es habitual, con las secciones que les tenían preparadas los colaboradores. Los actores de la comedia hablaron sobre la incorporación al reparto de Paco Tous, que dará vida al alcalde de la localidad ficticia donde residen los personajes. También hablaron sobre la gran cantidad de influencia asiática que tendría esta temporada, o de un nuevo personaje que será la villana, haciendo el papel de ex novia de Iñaki.

La entrevista siguió con naturalidad hasta que María León y Jon Plazaola hablaron sobre sus personajes, concretamente que en la nueva tanda de episodios que se aproximan volverá a surgir el amor entre ellos, a lo que Pablo Motos quiso hacer hincapié y fue más allá al realizar la pregunta: “Es muy fácil enamorarse de la gente con la que trabajabas, ¿ha habido muchos amores en ‘Allí Abajo? (…) Lo digo porque bueno, de aquí ‘El Hormiguero’, han salido parejas y hasta tres hijos”.

Ante estas palabras, María León no se cortó y contestó: “Bueno, ha habido amores, amores reñidos… y muchísimo poliamor, que quiere decir diversión y cariño. Son muchas horas y el cuerpo necesita estar activo. Y si no es delante, detrás”. Frente a esta respuesta, su compañero de reparto Jon Plazaola no se quiso quedar atrás y contestó: “Tienen mucha fama las fiestas en casa de “Los Javis” y de Ernesto Sevilla… pero las de “Allí abajo” no quedan atrás. Aunque lo que pasa allí, se queda allí”. Por último, Pablo Motos decidía poner fin a estas preguntas al darse cuenta de que era un tema demasiado íntimo.