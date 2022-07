‘El Hormiguero’ revive esta noche la visita de un gran cantante

Tras una despedida muy especial, con la visita de Santiago Segura, El Hormiguero ya se encuentra oficialmente de vacaciones. Aunque su equipo ya esté disfrutando de un merecido descanso, lo cierto es que Antena 3 seguirá emitiendo programas repetidos con los mejores invitados de de la temporada.

El primero de estos programas llegará esta mismo noche, y lo hará para recordar la visita de un invitado muy especial y querido por la audiencia. Alejandro Sanz, que pasó el mes de diciembre, volverá a hacer las delicias de los espectadores.

En aquella noche acudió a hablar de su último disco, titulado Sanz, y que había salido a la venta solo unos días antes. A pesar de las bromas, el cantante destacó que el título llegó como «resultado de una profunda reflexión. Desde chico estoy soñando con ser Sanz».

«Yo quería destacar que el nombre no es lo más importante en una persona, pero sobre todo explicar que dentro están los 30 años que llevo intentando ser Sanz, el artista que soy», dijo poniéndose serio por un momento con su amigo Pablo.

Al tratarse de un disco en el que empezó a trabajar durante la pandemia, reconoció que «tenía un bloqueo increíble y cuando me puse a escribir no conseguía que saliese nada. Después recuperé mi primera guitarra, la primera que compré yo mismo, y me salió todo».

Otro de los temas que el entrevistado el invitado de El Hormiguero tuvo que tratar fueron sus fiestas, a la que son invitados incluso algunos políticos. «Me han hablado de las fiestas de tu casa, incluso de una a la que fueron Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida», decía Motos.

«Por mi casa pasa mucha gente, aunque tú no has venido Pablo. Y la única condición que les pongo es que no se hable de política, es una condición libre de humos», reconoció el artista. De esta manera, evitó cualquier tipo de polémica.

Finalmente, también hubo tiempo para la música, ya que Alejandro Sanz dejó una pincelada para sus fans. Una pequeña improvisación con la guitarra que Motos tiene siempre en el plató y que, precisamente, le regaló el cantante madrileño.