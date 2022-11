‘El Hormiguero’ recibe como invitado al malagueño más internacional

No es ningún secreto que El Hormiguero, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Cada día, de lunes a jueves, recibimos a un gran número de invitados que llegan al plató para presentar sus nuevos proyectos.

El pasado lunes 28 de noviembre pudimos disfrutar de la primera entrega de El Hormiguero de esta semana. De esta manera, Omar Montes ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su segundo álbum de estudio, que lleva por título Quejíos de un maleante. Un proyecto que salió a la luz el pasado viernes 24 de noviembre.

Se trata del primer trabajo discográfico del artista madrileño que tiene ciertos tintes flamencos, que quedan reflejados en los 15 temas que lo conforman. Por si fuera poco, Omar Montes también dio a conocer varios de sus nuevos proyectos con los que promete no dejar indiferente a nadie.

¿Quién es el invitado bomba de esta noche en El Hormiguero?

Este martes 29 de noviembre, El Hormiguero abre sus puertas para recibir a uno de los malagueños más internacionales. Si nos referimos al ámbito musical, claro está. Estamos hablando, cómo no, de Pablo Alborán. El artista aterriza en el plató de Antena 3 para presentar su nuevo álbum, titulado La Cuarta Hoja.

Un proyecto discográfico que verá la luz en cuestión de días, concretamente el próximo viernes 2 de diciembre. Lejos de que todo quede ahí, Pablo Alborán tiene un as en la manga. Y es que va a anunciar una gran sorpresa de la que no ha querido dar muchas más pistas. ¿De qué puede tratarse? No te pierdas la nueva entrega de El Hormiguero esta noche, a partir de las 21:45 horas, en Antena 3.