‘El Hormiguero’ cierra la semana con el cantante que estuvo a punto de no entrar en ‘OT’

El Hormiguero cierra una semana de grandes invitados después de la visita de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla del miércoles. Pablo Motos contará en el plató con uno de los cantantes más internacionales de nuestro país que estuvo muy cerca de no ser seleccionado para OT.

Trancas y Barrancas hablarán con el artista que presentará en primicia su nuevo sencillo, que lleva el nombre de Ajedrez, y que estará disponible para todos sus fans el viernes 17 de febrero. Este tema estará dentro de su próximo disco, del que dará más detalles.

David Bisbal también hablará de la serie de conciertos que dará en Madrid entre los meses de marzo y abril en el Teatro Albéniz de Madrid. El de Almería contará también cómo se siente después de haber sido nombrado hijo predilecto de su ciudad, de la que presumen en cualquier parte del planeta siempre que puede.

Podrá recordar con los espectadores uno de los episodios menos conocidos de su paso por la primera edición de Operación Triunfo. Aunque no fue el ganador, su carrera musical ha sido la de mayor éxito entre el resto de sus compañeros como Rosa, David Bustamante o Chenoa.

Aunque ahora está completamente consagrado como uno de los artistas españoles más conocidos fuera de nuestro país, el invitado de El Hormiguero estuvo cerca de perder aquella oportunidad de oro. Tal y como explicó en una entrevista en Club 113 Podcast, en un primer momento no fue seleccionado para entrar en la academia.

Pese a todo, el andaluz no se rindió y acudió a un nuevo castung de repesca: «Al día siguiente, en Barcelona. Ojo, en Barcelona, pero solamente gente de Barcelona puede participar». Pese a que no debía, no tiró la toalla y viajó hasta la capital catalana para probar suerte.

«Lo que sucede es que yo no me lo pienso y aunque me dijo que no viejase a Barcelona, viajé a Barcelona. Para mí era la primera vez que viajaba en avión y me presenté y me puse en la fila. Y me dieron la oportunidad», recordó. Tras cantar y hacer sus conocidas piruetas fue seleccionado para un nuevo casting en Madrid. El resto es historia de la televisión.