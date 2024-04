‘El Hormiguero’ cierra la semana con dos actores que nunca han ido juntos al programa

El Hormiguero se prepara para terminar su semana de invitados con dos actores que se sentarán juntos por primera vez en el plató de Pablo Motos. El programa tendrá a dos actores que hablará de su nueva serie, de la que ya están algunos capítulos disponibles en la plataforma Movistar Plus+.

Adriana Torrebejano y Salva Reina son dos de los protagonistas de Muertos S.L. serie que está ambientada en una funeraria en la que trabaja toda una familia y que vive en el mismo edificio. Todo parece ir con normalidad hasta que el propietario y padre de familia muere, lo que hará que cada uno tenga unos planes distintos.

Las hijas del fallecido tienen muy claro que lo mejor sería cerrar y convertirlo en un gimnasio, algo que su madre no querrá. Con la ayuda de su yerno tratará de seguir con la aventura, algo que pondrá a los miembros de la familia enfrentados unos con otros. El reparto lo completan Amaia Salamanca y Carlos Areces, que también forman parte de esta curiosa familia.

Los episodios comenzaron a estar disponibles en la plataforma desde el pasado 4 de abril y estrena dos nuevos capítulos cada semana, por lo que los suscriptores de la plataforma no podrán ver la serie completa hasta el próximo 25 de abril.

La serie de los invitados de El Hormiguero tiene ocho capítulos y de 30 minutos de duración, algo que los hermanos Caballero, creadores también de La que se avecina, Machos Alfa y El pueblo, han celebrado en su paso al streaming.

Ya disponibles los dos primeros episodios de #MuertosSL en Movistar Plus+. pic.twitter.com/SPjiYDvOjc

— Movistar Plus+ (@MovistarPlus) April 9, 2024