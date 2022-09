‘El Hormiguero’: Carmen Maura desvela su afición oculta

El Hormiguero terminó la semana con la visita de la actriz Carmen Maura. Tras la visita de Lali Espósito, la actriz acudió al programa de Antena 3 para presentar Rainbow, su nueva película, que llegará a las salas de cine el próximo 23 de septiembre y a Netflix una semana más tarde, el 30 de septiembre.

Se trata de una película inspirada en El Mago de Oz. Una película que cuenta el viaje de una adolescente en busca de su madre, en el que conoce a nuevos amigos, así como también se enfrena a peligrosos enemigos que intentan impedir que su pasado.

«Me va muy bien, trabajando mucho, un poco demasiado para mi edad. No lo puedo dejar, porque si lo dejara me iría al campo y me sentaría o estaría con los animales. Y me gusta tanto hacer reír…», expresó la actriz al ser preguntada por Pablo Motos sobre cómo se encontraba.

Carmen Maura nos presenta «Rainbow», su nueva película que podremos ver en cines el 23 de septiembre y el 30 en @NetflixES #MauraEH pic.twitter.com/ShCfWedoGU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 15, 2022

«Soy malísima, pero es genial porque hago de mala de profesión mala, porque una mala normal tiene remordimientos, pero mi personaje como es bruja, es su profesión. Entonces, quiero todo el rato cargarme a la niña, que es la protagonista», contó Carmen Maura sobre el papel que hace en ‘Rainbow’.

Además, desveló uno de los secretos para hacer reír al espectador: «Para hacer reír uno de los secretos es no querer hacer reír. Cuando suelto una cosa y la gente se ríe, a mí me verás completamente seria, porque hay que decirlo completamente serio como si fuera una cosa que no tiene ninguna gracia, aunque yo sé que la tiene, claro».

«Para dedicarse a esto es mejor tener condiciones, de repente decir ‘quiero ser actor’ y pensar vas a ir cinco años a una escuela y te van a enseñar es muy duro, porque es una profesión que si no te sale bien, lo pasas fatal», expresó la actriz.

Trancas y Barrancas consiguen verdades y mentiras de Pablo Motos y Carmen Maura #MauraEH pic.twitter.com/n5p9sltpZJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 15, 2022

Por otro lado, Carmen Maura reveló su afición secreta: Coleccionar muñecas Barbies. «¿Es verdad que tienes 90 Barbies?», preguntó Pablo Motos. «Tengo muchas. No las he contado, pero tengo muchas. Ahora hace mucho que no juego porque no tengo tiempo, pero me encanta jugar con ellas», admitió la actriz.

«Lo que pasa es que me encanta jugar con alguien y es muy difícil encontrar amigos de mi edad que les guste jugar con las Barbies. Me gusta mucho vestirlas», añadió. Pablo Motos le preguntó preguntó qué es lo que hace cuando juega con ellas. «Vestirlas, desnudarlas, peinarlas… Puedes hacer un concurso de ver quién viste mejor. Tengo muchos vestuarios, además tengo vestuarios falsos y vestuarios auténticos», explicó.

«He comprado por Iberoamérica en muchos mercadillos vestuarios falsos de Barbie que son maravillosos. Luego me llega una vestida de princesa, de las caras, y la visto de sport, para que no se venga arriba», bromeó la actriz, que también reveló que tenía algunas favoritas, como Rita Hayworth o Marilyn Monroe.