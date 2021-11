‘El Hormiguero’ se ha convertido, con el paso de las temporadas, en uno de los programas que más éxito tiene en nuestra televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Cada semana cuenta con invitados excepcionales que acuden para presentar los diversos proyectos en los que han estado trabajando.

El pasado lunes, ‘El Hormiguero’ recibió la visita de Abel Caballero, alcalde de Vigo. Es entonces cuando Pablo Motos no dudó un solo segundo en confirmar una noticia verdaderamente espectacular. Y es que en enero de 2022 recibirán la visita de uno de los actores internacionales más queridos en nuestro país.

Estamos hablando, cómo no, de Will Smith. Uno de los grandes amigos de Pablo Motos realizará la octava visita a ‘El Hormiguero’. La última de ellas se realizó el día 8 de enero 2021, cuando el actor acudió con Martin Lawrence para presentar ‘Bad boys for life’, su nueva película. Debemos tener en cuenta que se trataba de la tercera entrega de esta conocida saga cuyo estreno se realizó hace nada más y nada menos que 24 años.

📢 ¡EXCLUSIVA! Pablo Motos confirma que Will Smith nos visitará en Enero #VigoEH pic.twitter.com/kivUUvkz4B — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 22, 2021

Esta visita de Will Smith y Martin Lawrence se convirtió en una de las más seguidas de la temporada. De hecho, acumularon un 20,4% de share, consiguiendo prácticamente 3 millones y medio de espectadores. ¡Es una auténtica locura! Pero bien es cierto que la ocasión lo merecía, tanto por el estreno de la película como por el reencuentro entre Will y Pablo.

En esta nueva visita que se realizará en enero 2022 probablemente se presente ‘King Richard’. Se trata de un biopic que refleja cómo el padre de Serena y Venus Williams llegó a convertirlas en las mejores jugadoras de tenis del mundo. Este proyecto verá la luz en enero, coincidiendo con esta visita del actor a ‘El Hormiguero’.

Lo cierto es que Pablo Motos está encantado con esta noticia puesto que tendrá la oportunidad de verse las caras con su gran amigo. De hecho, cuando anunció la entrevista que se realizaría este año, el valenciano reconoció que Will Smith fue su “golpe de suerte”. Además, añadió: “En la vida uno se encuentra algunas personas malas, pero también a mucha gente buena como él”. Sea como sea, ¡tenemos cuenta atrás para este reencuentro!