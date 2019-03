‘El Hormiguero’: Ana Torroja relata uno de los peores momentos de su vida

La cantante cuenta cómo vivió uno de los momentos más complicados de su carrera

La mítica Ana Torroja visitaba el jueves 7 de marzo los estudios de ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo single, llamado ‘Llama’.

“Qué alegría tan grande me has dado con tu nuevo single, porque cuando escuché ‘Llama’volví a sentir la ilusión que sentí en la adolescencia cuando salía un disco tuyo”, confesaba el propio Pablo Motos. La cantante respondió que es esa la misma ilusión que ella sintió al realizar la canción y dijo estar muy ilusionada por ello.

Y es que desde 2015 no hemos tenido noticias musicales de la artista. Últimamente la hemos estado viendo colaborando en algunos programas de televisión, siendo el último ‘Operación Triunfo 2018’, donde se incorporó como parte del jurado.

Pero parece que después de este tiempo detrás de los focos, Ana trae las pilas renovadas y lo más importante; no ha perdido la voz angelical que enamoró a toda una generación allá por los años 80.

‘Llama’ es un tema muy pegadizo, con un estilo muy ochentero que, acompañado de su timbre de voz nos hace retroceder a la época de ‘Mecano’. “Voy a confesar una cosa muy cutre: cada mañana tengo que ponerme unas gotas en los ojos y aguantar un minuto con ellas; en ese rato me pongo tu canción porque me da muchísima alegría’, decía Motos bromeando.

A la obligada pregunta sobre un futuro álbum, Torroja respondió que ya tiene unas 8 canciones grabadas y que sacará más singles próximamente. Todavía le quedan dos canciones más por componer y prevé que el disco estará listo para finales de este mismo año.

Después hablaron de su estancia en México, donde vive actualmente y confesó que había comido algún que otro gusano con unos acompañantes muy especiales; Alaska y Mario.

Aprovechando la conversación sobre su temporada al otro lado del charco, Pablo Motos le recordó el incidente que sufrió durante un concierto: “Fue en Puebla un 7 de septiembre, estaba cantando ‘Mujer contra mujer’ muy metida en la canción y de repente noté un desequilibrio, pensé que me estaba mareando”, “pero cuando abrí los ojos vi a todo el mundo correr, mientras que a través de los in-ears me dijeron que la tierra estaba temblando”. Cuando el susto parecía que había pasado, Ana siguió con la función pero el episodio no había terminado, “estaba cantando de nuevo y en un nuevo temblor el escenario desapareció, me caí con la suerte de que unas telas decorativas me frenaron un poco, pero me hice una brecha en la mano y tenía varios golpes”.

La ex integrante de ‘Mecano’ relató que siguió cantando mientras la mano le sangraba; “la adrenalina te da una energía que hace que te olvides del mundo”, “tuve suerte, porque podría haber sido peor”.

Y es que a pesar del paso de los años, Ana Torroja es una mujer fuerte y todoterreno. No hay nada que la frene y es lo que desde sus inicios nos ha demostrado, desde entonces es un gran referente para nuestro país.