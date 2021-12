‘El Hormiguero’ arrancó la semana con una visita muy especial. Alejandro Sanz acudió al programa para presentar su nuevo álbum de estudio, ‘Sanz’, que vio la luz el pasado viernes 10 de diciembre. Un disco que es un regreso a los orígenes del artista, creado a fuego lento durante los dos últimos años.

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, Alejandro Sanz explicó que el título del disco “es el resultado de una profunda reflexión. Desde chico estoy soñando con ser Sanz. Yo quería destacar que el nombre no es lo más importante en una persona, pero sobre todo explicar que dentro están los 30 años que llevo intentando ser Sanz, el artista que soy”.

Al tratarse de un disco en el que empezó a trabajar durante la pandemia, reconoció que «al principio tenía un bloqueo increíble y cuando me puse a escribir no conseguía que saliese nada. Después recuperé mi primera guitarra, la primera que compré yo mismo, y me salió todo».

.@AlejandroSanz nos presenta su nuevo disco “Sanz” compuesto con la primera guitarra que se compró ¡y contiene edición cassette! #SanzEH pic.twitter.com/PK0ph9hxO6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 13, 2021

Antes de hablar de su nuevo disco, Pablo Motos compartió con los espectadores el Monopoly ‘Edición Alejandro Sanz’ que el artista ha lanzado junto a la compañía Hasbro. «¿Has llegado a jugar a él?», le preguntó el valenciano.

Alejandro Sanz reconoció que «he jugado un par de veces contra los niños, lo que pasa es que les hice trampas”, y añadió: «me salté una casilla y por la noche lo pasé fatal, me arrepentí mucho».

Pablo Motos también desveló que le han hablado mucho de las fiestas que se realizan en casa del artista: «Me han hablado de las fiestas de tu casa, incluso de una a la que fueron Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida».

“Por mi casa pasa mucha gente, aunque tú no has venido Pablo. Y la única condición que les pongo es que no se hable de política, es una condición libre de humos», reconoció el artista.