‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Tolga descubre toda la verdad sobre la muerte de Ahmet

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular, qué duda cabe!

El pasado lunes 15 de julio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta forma, somos testigos de cómo Süreyya se muestra profundamente desesperada tras haber atropellado a Suzan. No puede evitar perder los nervios y no para de repetir que es una asesina y que no va a tardar en entrar en la cárcel.

¿Nueva oportunidad a la vista para Akif? 😮 ¿Aceptará? Aquí va un avance de esta noche de #Hermanos https://t.co/KKW0ioBhq8 👀 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 16, 2024

Así pues, somos testigos de cómo Akif le hace una petición: que se marche a casa a la mayor brevedad posible, puesto que él se va a ocupar de todo. Una vez lo hace, Akif acaba llorando de forma desconsolada junto al cuerpo sin vida de Suzan. Yaman y Ömer están destrozados tras enterarse de lo sucedido. ¡Es una trágica noticia, qué duda cabe!

Süreyya no puede evitar continuar profundamente emocionada por lo ocurrido. Es entonces cuando Akif le exige que se calme para poder ocultar todo lo sucedido, antes de que alguien se dé cuenta. Orhan y sus hijos se enteran de que s u casa está hipotecada, por lo que deben pagar una enorme cantidad de dinero para poder saldar esa deuda.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Berk estará muy ilusionado con la relación que tiene con su padre. Es más, venderá su coche para darle dinero y que monte un negocio.

Pero Gokhan no dudará en gastárselo en apuestas. Es más, se inventarán que le han asaltado y robarlo todo para tratar de justificar su acción. Tolga descubrirá el vídeo del sicario en el que confiesa que Sevval le ordenó cortar nada más y nada menos que los frenos de la furgoneta de Ahmet. Por lo tanto, descubrirá los detalles que provocaron su muerte.

Ömer ganará el concurso de matemáticas. En su discurso, entre lágrimas, el joven recordará a su madre. Es evidente que todavía sigue afectado por esta repentina muerte. Orhan creerá que les van a quitar la casa, por lo que su única opción es irse a vivir al pueblo. Aybike se negará en rotundo a abandonar su casa. Es más, a la desesperada, robará un collar para venderlo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.