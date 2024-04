First Dates continúa su andadura por las noches de Cuatro. El popular show de citas se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan. Una nueva forma de encontrar el amor a la que cada vez se unen más solteros para probar suerte.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Natalia, una joven que se quedó sin palabras al conocer en persona a Carlos Sobera. «¡Qué guapo!», exclamó. El presentador, alagado, no dudó en responderle. «Repítelo tres veces y así me lo creo», le dijo con humor.

«Siento que tengo el músculo de la lengua muy desarrollado. Lo puedo mover hacia arriba, una especie de onda y la doblo como en tres partes. Es raro», comentó la joven en su presentación para el programa de Cuatro. Fue entonces cuando llegó Samir, el hombre que se convertiría en su cita.

El comensal nació en nuestro país, pero explicó que su verdadero origen era bereber. Eso sí, su llegada al restaurante del amor no dejó indiferente a nadie. Pues, hasta el propio Sobera se quedó asombrado con la longitud del pelo del soltero. «¡La madre que me parió!», exclamó el comunicador al ver la trenza del participante.

«Me hago la trenza cada mañana y reconozco que mi pelo es un anzuelo para las chicas, ellas se acercan y yo, me las ligo», explicó entre risas. Tras ello, el joven conoció a Natalia. Un primer encuentro que fue un poco contradictorio. Pues, mientras él quedó encantado con su cita, ella no mostró tanto entusiasmo. «Está buenísima», comentó Samir al ver a la soltera.

Samir en First Dates: «Me gustan las chicas con las tetas grandes»

Sin embargo, y a su pesar, Natalia no quedó tan encantada con la elección de su cita. «Le ha faltado chispa, necesito que me hablen», admitió la joven. En la mesa la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas para saber si compartían algún gusto o afición en común. Por ello, la soltera le preguntó a qué dedicaba su día a día.

«Tengo una tienda frente al mar en la que vendo bikinis y mi hobby es ir al gimnasio», le explicó. Asimismo, y lejos de dejar que la timidez le ganase, la chica fue directa y le preguntó si era el tipo de mujer que buscaba. Una cuestión que él respondió afirmativamente, señalando, principalmente, su físico. «Me gustan las chicas con las tetas grandes», le dijo.

A un soltero le traiciona el subconsciente en #FirstDates3A: “Lo que más me gusta de Natalia son sus tetas”https://t.co/L83NGFPOgm — First Dates (@firstdates_tv) April 3, 2024

Los planes de futuro no tardaron en salir a la luz. Sin embargo, este fue un tema en el que ambos discreparon bastante. Pues, mientras él quiere asentarse y formar una familia pronto, ella prefiere esperar. «No la veo para una relación, solo como alguien con quien echar cuatro polvos», comentó él.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubo una decisión unánime. «Me parece atractiva y sabe estar», afirmó Samir, quien sí quiso tener una segunda cita con ella. En cambio, la joven no quiso volver a quedar. «Aunque es un chico muy majo», le dijo a modo de conclusión.