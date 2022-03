Álvaro Lafuente, más conocido como Guitarricadelafuente, ha estrenado ‘Quién encendió la luz’, el tercer adelanto del que será su primer disco, ‘La Cantera’. La canción es de una de esas típicas del cantante repletas de energía y a la vez tan personal. ‘Mil y una noches’ y ‘Vidalita del mar’ fueron los primeros avances, pero ahora ha llegado uno que marca su originalidad .

El entorno del cantante habla de esa dualidad que el valenciano lleva por bandera. Además, también ha estrenado un videoclip junto a ella dirigido por Pedro Artola y ha logrado mostrar ese contraste entre lo que supone la noche y el día. Así, una vez más, tenemos un tema tan folclórico que consigue enlazar un estribillo pegadizo.

El cantautor hace mención durante la canción a sus raíces con la palabra “cantera”, la cual utilizaban en su pueblo, Cuevas de Cañart, para referirse a los jóvenes del lugar. Ese sitio donde todos quieren ir en vacaciones y donde se guardan los mejores recuerdos, así lo hace ver él, que muestra la inconformidad de la juventud con las decisiones de los adultos en el mundo real.

En este nuevo trabajo, el de Benicàssim ha contado con Raül Refree para producirlo. Descubriendo más allá han conseguido que sus canciones no pierdan el toque que caracteriza al artista. «Es como haber llegado a un punto al que quería dirigirme para comprobar lo que quería hacer, y no puedo negar que me asombra hasta a mí», ha confesado Álvaro.

«‘Quien encendió la luz’ es algo muy especial dentro de La Cantera. Al igual que ‘Vidalita del mar’, está muy inspirada en las historias de ida y vuelta entre España y América, bajo el influjo de Buena Vista Social Club, el son y la rumba», habla Guitarricadelafuente sobre las canciones que ya conocemos. El álbum se estrenará el próximo 6 de mayo y ya ha sido confirmada la lista de canciones: