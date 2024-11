El pasado domingo 3 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo debate de Gran Hermano presentado por Ion Aramendi. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo una de las grandes novedades de esta edición, el Big Bro, continúa dando de qué hablar y generando una enorme polémica. No solamente entre los concursantes, sino también entre los espectadores. Al fin y al cabo, uno de los participantes tiene el privilegio de salvar a otro de la nominación, por lo que trastoca la lista y, por ende, el nombre del posible expulsado. Esta ventaja para muchos sigue generando una enorme tensión. Hasta tal punto que los concursantes han empezado a llevar a cabo sus estrategias para hacerse con el ansiado premio. Entre ellas, hacer trampas y saltarse las normas establecidas por la organización de Gran Hermano. Algo que, evidentemente, va a traerles graves consecuencias. Algo que no dudó en comunicarles Ion Aramendi.

Debemos tener en cuenta que los concursantes del reality que se emite en Telecinco, en cuanto a la prueba semanal, tenían que poner en su propio baúl las estacas que iban encontrando por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Lejos de cumplir su cometido, lo que estaban haciendo varios de ellos era guardar esas estacas en el baúl del participante que estimasen oportuno para tratar de unir fuerzas. Así pues, el que conseguía el papel de Big Bro iba a ser aquel que hubiesen decidido varios concursantes. Todo por pura estrategia, para tratar de tener esta ventaja para ‘su bando’. Por fortuna, la organización de Gran Hermano acabó dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo entre esas cuatro paredes. Durante el debate que se emitió el pasado domingo 3 de noviembre, Ion Aramendi no tardó en dirigirse en directo a todos y cada uno de los concursantes de esta edición de Gran Hermano.

De esta forma, les recordó que «las estacas solo podían guardarse en vuestros baúles personales. Vuelvo a citar textualmente, ‘daremos la prueba por perdida si vemos cualquier trampa, sea cual sea el fin, toda acción contraria a las normas tiene consecuencias. Por eso, esta semana la prueba no está superada y tendréis un presupuesto de un euro por persona y día», aseguró el presentador del debate de Gran Hermano.

Lejos de que todo quede ahí, también se les ha comunicado cuál es la sanción que le imponían tras haberse dado cuenta de que intentaron hacer trampas: el título de Big Bro quedaba en el aire. Así pues, en plena gala, los concursantes iban a disputar un juego para determinar quién obtenía esa ventaja: «Tenéis cada uno diez estacas, estáis todos en igualdad de condiciones. Coged las estacas y ponedlas sobre el baúl, visibles. El ‘Big Bro’ será el que más estacas tenga al final de la ronda». Finalmente, el que consiguió el ansiado título de Big Bro fue Adrián.

La organización del programa no tardó en reunirse con el concursante para hacerle saber que podía escoger entre dos privilegios. Por un lado, tener cestas de comida para poder tener más alimentos después de estar varias semanas sin ganar la prueba semanal. Por otro lado, salvarse a él mismo de la nominación.

El concursante no lo ha dudado ni un segundo: quitarse de la lista de nominados. «Me sabe mal por todos porque llevamos tres semanas pasando hambre… Pero escuchando a mis compañeros, que me aconsejan bien, ya es hora de mirar un poco por mí y decidido salvarme a mí». Así pues, se ha asegurado una semana más en Gran Hermano aunque su decisión no ha sentado del todo bien por el simple hecho de que llevan varias semanas con el presupuesto mínimo para poder comer.