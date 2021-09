‘Got Talent’ regresa este viernes 10 de septiembre a Telecinco con una temporada llena de novedades, y sin duda, la más impactante de todas ellas, es la ausencia de Paz Padilla en la mesa del jurado del programa. De esta forma, pasan a ser solo tres jueces los que valorarán a los concursantes.

Mientras que una edición más, Santi Millán vuelve a presentar ‘Got Talent’, Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez serán de nuevo, los encargados de valorar a los concursantes tras la salida del cuarto miembro del jurado del programa, Paz Padilla.

Aunque la decisión de la no renovación de Paz Padilla se tomó hace unos meses y ya era conocida, hasta ahora no se habían pronunciado desde el programa directamente. Ha sido en la rueda de prensa de la nueva edición de ‘Got Talent’, cuando se ha hablado de su marcha, para zanjar cualquier especulación al respecto.

Durante la rueda de prensa, el director de producción de contenidos de Mediaset, Leonardo Baltanás explicó que «es algo habitual del formato Got Talent en los 73 países en los que se ha realizado. Se alterna, a veces con tres, a veces con cuatro, y esto nos permite jugar de otra manera entre nosotros y tener más agilidad en las respuestas».

Además, aseguró que «siempre la vamos a echar de menos, en cualquier formato, en cualquier serie y en cualquier programa porque Paz es una persona que no pasa desapercibida, sino que siempre aporta en el programa en el que esté».

Por su parte, Risto Mejide prefirió guardar silencio sobre la salida del programa de su compañera: «Si te contesto, diga lo que diga, te voy a dar un titular respecto a una excompañera del jurado. Y como no hablo de excompañeros, como no hablo de Jorge Javier o de Jesús Vázquez, porque no tiene sentido, tampoco lo voy a hacer de Paz Padilla», respondió el publicista.