‘GH VIP 8’: Michael Terlizzi se sincera sobre la malformación con la que nació

Michael Terlizzi, uno de los concursantes de GH VIP 8, ha reconocido padecer una malformación de nacimiento. ¿En qué consiste, exactamente? En una sinostosis radiocubital. Es decir, se trata de una anomalía congénita en una zona específica como es el antebrazo. Bien es cierto que no es algo que le impida hacer una vida completamente normal, pero lo que sí ocurre es que hay ciertos movimientos que no puede realizar.

El propio concursante de GH VIP 8 llegó a sincerarse al respecto con varios compañeros del reality: «No puedo rotar mi brazo. Nací así, no puedo hacer nada al respecto». Tras la experiencia en un concurso en Italia, y ante la posibilidad de que el resto de participantes pudieran darse cuenta de lo que le sucede, fue el italiano el que se encargó de confesar su historia: «No, no se ve, lo escondo bien, lo hago desde hace 30 años».

Esos problemas de movimiento se deben, precisamente, a la anomalía existente en cuanto a la conexión entre el radio y el cúbito, algo que provoca que se complique el movimiento. Como consecuencia de esta anomalía, Michael Terlizzi decidió dejar a un lado su carrera profesional como actor.

Aunque dedicarse al mundo de la interpretación era su sueño, el concursante de GH VIP 8 no quería que esto supusiera ningún impedimento a la hora de actuar. «No me toman mal, pero siempre he tratado de evitar una carrera televisiva. Siempre es mejor no exponerse demasiado (…) Nunca acepté muchas cosas porque me molestaba».

Bien es cierto que, a pesar de que su sueño se truncó, no es algo que haya descartado del todo. Para él, esta anomalía podría llegar a ser un «impedimento», pero la esperanza es lo último que se pierde: «Siempre me han dicho que tengo cara de cine, veremos a ver si cuando salga mis brazos no son un impedimento», reconoció.