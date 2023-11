‘GH VIP 8’ vive un inesperado abandono: «Ha llegado el momento de la verdad»

En las últimas horas, la casa de GH VIP 8 ha experimentado diversas situaciones que, desde luego, van a marcar un gran punto de inflexión en esta edición del reality. Un claro ejemplo lo encontramos en la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo, pero también en el abandono de otro de los concursantes.

Estamos hablando, cómo no, de Javier Fernández. El que fue salvado por la audiencia hace unos días, ha tomado la firme decisión de poner punto y final a su etapa en GH VIP 8. Fue ayer, en la nueva entrega del Última Hora presentado por Lara Álvarez cuando el patinador quiso comunicar al equipo la decisión que había tomado.

Tras realizar los posicionamientos, la presentadora asturiana pidió a Javier Fernández que fuera al confesionario. Antes de nada, ella quiso saber cómo se encontraba, por lo que el patinador fue claro: «Contento con mi mentalidad». Minutos más tarde, Lara Álvarez fue contundente: «Ha llegado el momento de la verdad. Una vez que respondas a mi pregunta tu decisión será firme».

Javier decide abandonar ‘Gran hermano VIP’: «Si mi madre supiese cómo estoy me diría que me vaya»#GHVIP1N #GHVIP2Nhttps://t.co/I9WNxKkZzn — Gran Hermano (@ghoficial) November 2, 2023

Javier Fernández no lo dudó ni un solo segundo: «Sí, Lara, quiero abandonar». Nada más pronunciar estas palabras, el deportista no pudo evitar emocionares: «Mi madre, si me viera, me diría: ‘Javi, vente a casa’». Minutos más tarde, el ya ex concursante de GH VIP 8 se despidió del Súper y del resto de sus compañeros, que estaban visiblemente destrozados con la noticia.

Al hacer balance de su paso por GH VIP 8, el patinador quiso hacer hincapié en lo siguiente: «He aprendido muchísimo. Es una montaña rusa. Hay muchos altos y bajos. Y lo que he aprendido es a valorar lo que tenemos en nuestras vidas. Es un aprendizaje para las personas que vienen a esta casa».

Por si fuera poco, hizo reflexión sobre ese momento en el que decidió formar parte de esta edición del concurso: «Es muy interesante porque yo no soy una persona para entrar en un reality. La decisión la tomé porque si no tomaba esta oportunidad que me ofrecía Gran Hermano a lo mejor no iba a tener la oportunidad de estar en un reality».