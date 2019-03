Sofía Suescun se gana, poco a poco, la confianza de los espectadores de 'GH DÚO'

Otra vez es Antonio Tejado el principal objetivo de todas las cámaras de la casa más famosa de España, la de ‘GH Dúo’. El sevillano no hace más que darnos titulares sin parar por diferentes frentes abiertos y, cómo no, también fue uno de los nombres más sonados en el Debate que se produjo la noche del pasado domingo.

Para empezar, uno de los temas por los que está siempre en la palestra es el de su relación con María Jesús Ruiz, con la que tuvo un pequeño affaire después de que su ex pareja fuera expulsada de la casa. Del amor al odio hay solo un paso, y los grandes hermanos empezaron a lanzarse pullitas en lugar de comerse a besos. Pero tras la expulsión de Ylenia (con la que, para variar, también tuvo un idilio), aplastada en votos por su compañera de nominación, María Jesús Ruiz, Tejado ha querido recular diciendo que no le gusta discutir con ella y que no quiere verse más así. A esto, la modelo ha respondido: “Me ha parecido tremendamente falso (…) No se merece que yo le de ni cinco minutos”.

Además, muchos de sus compañeros empiezan a desconfiar de él y pudimos verlo en los posicionamientos que cada domingo se realizan para comprobar las preferencias de la casa en cuanto a quién quieren que salga expulsado. Sorprendentemente, Irene Rosales se posicionó detrás de Antonio, a pesar de que este mantenía ya una relación de amistad con su marido, Kiko Rivera, fuera de la casa.

El momento más tenso para el sevillano llegó cuando mediante un vídeo comprobó que Sofía Suescun lo había nominado con 6 puntos. Jordi González decía en tono irónico: “Quiero preguntarle a Antonio si ya le salen las cuentas”, a lo que el sevillano respondió que es un concurso y que respeta que su compañera lo haya nominado. Pero añadía, sembrando la polémica: “Para mí, una broma no es un motivo para calzarle 6 puntos a un compañero”.

La repescada respondió: “Lo que pasa es que no encaja muy bien que pasen de él y no piensen como él, y actúa de la forma en la que suele actuar, con sus bromas con puntillitas”. Tras estas palabras, el plató rompió en aplausos para Sofía, que añadía “¿Qué te dije Antonio?, quien ríe último ríe mejor”, con lo que alimentó aún más los abucheos para Tejado. Parece ser que cada vez está más claro el nombre del siguiente expulsado.