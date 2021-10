Durante esta semana, en plena emisión del Última Hora de ‘Secret Story’, Dani de Gemeliers ha sido uno de los grandes protagonistas. ¿La razón? El sevillano ha tenido que jugar al juego de los tres adjetivos. De esta manera, tenía que definirse a sí mismo, pero quedaba expuesto a saber qué es lo que pensaba el resto de sus compañeros sobre él.

Lo cierto es que Dani llegó a recibir un gran número de piropos, incluso de concursantes con los que no tiene la mejor de las relaciones. Un claro ejemplo lo encontramos en Cristina Porta. La periodista se mostró completamente honesta: “Podría hacer como ellos hicieron conmigo y poner tres defectos, pero he decidido poner dos virtudes y un defecto: simpático, capaz y vanidoso”.

A pesar de todo, y como era de esperar, las palabras más emotivas llegaron de parte de su hermano gemelo. Jesús ha conseguido emocionar no solamente a Dani, sino también al resto de concursantes de ‘Secret Story’. Todo comenzó cuando el integrante de Gemeliers pidió a Lara Álvarez ser el último en definir, con tres adjetivos, a su hermano.

¡¡Qué bonito este momento!! 😍😍 #SecretUH8 pic.twitter.com/D7MyfuWC4g — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 11, 2021

En el momento en que lo hizo, reconoció que le era imposible describir a Dani con tan solo tres adjetivos. “Eres mi mejor amigo, una persona fuerte. Gracias a ti me he quitado muchos miedos. Eres brillante por lo que has trabajado y el mejor hermano”, comenzó diciendo Jesús. Lejos de que todo quede ahí, ha ido a más.

“También eres el mejor hijo, porque con tus padres eres maravilloso. Siempre piensas en los demás antes que en ti mismo. Me pongo muy nervioso al hablar de mi hermano pero es que eres la mejor persona del mundo”, reconoció Jesús. Unas palabras preciosas que provocaron que Dani acabara entre lágrimas.

Después de este emotivo instante, el cantante tuvo que describirse a sí mismo: “Me considero una persona trabajadora. Desde muy pequeñito he trabajado junto a mi hermano por nuestros sueños”. Eso sí, también ha reconocido que “soy muy intenso en todo en general”. Sea como sea, es un hecho que los chicos de Gemeliers están siendo de los protagonistas, para bien o para mal, de esta edición de ‘Secret Story’.