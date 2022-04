No es ningún secreto que ‘First Dates’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, sino del gran trabajo que hay detrás de todas las entregas. ¡Todos los comensales saben cómo dejarnos sin palabras!

El pasado miércoles 20 de abril, una de las protagonistas indiscutibles fue Yanett. La mujer, nada más ver entrar a Unai, su cita, al restaurante más famoso de la televisión, no pudo parar de reír. Algo que dejó a Carlos Sobera completamente desconcertado, al no tener ni la más mínima idea de lo que estaba pasando.

“¡Nos conocemos! ¡Te lo juro!”, exclamó el de Bilbao nada más ver a su cita. La auxiliar sociosanitaria, por su parte, quiso ir más allá: “Cuando le he visto he pensado que, de 50.000 personas, me ponen con uno que ya conocía de una especie de cita. La verdad es que tomamos un café y hablamos un poco”.

Eso sí, el bilbaíno tenía otra versión de esos encuentros que tuvo con Yanett: “Quedamos dos veces, pero la segunda fue muy rápida porque tenía que irse a trabajar o algo así. Seguimos hablando por WhatsApp”. El repartidor, además, reconoció que “un día vi que no le llegaban los mensajes y no me contestaba. Pensé que había pasado algo, no quería hablarme o me había bloqueado. No quise ser chapas”.

En la mesa, Yanett y Unai no dudaron un solo segundo en recordar aquella cita que tuvieron antes de su participación en ‘First Dates’. En ese preciso instante, la mujer hizo una contundente confesión: “Le bloqueé porque me escribía todos los días para decirme que le gustaba, que si quedábamos más, que por qué no le contestaba…”.

Cuando les sirvieron el primero de los platos, los comensales volvieron a incidir en lo increíble que había sido coincidir en el programa. Unai fue el que habló: “Nos conocimos por redes sociales, pero luego…” Al saber por dónde iban los tiros, Yanett se justificó: “Es que cambié de número”. Tras la cena pasaron al reservado para tomarse el postre. Los dos terminaron muy juntos, con ‘Bailar pegados’ de Sergio Dalma de fondo.

La auxiliar sociosanitaria, en un momento determinado, quiso lanzarse: “Lo que me faltaba con Unai era un beso para saber qué sentía yo, y era la oportunidad”. Es entonces cuando admitió que “no, no sentí nada”. En la decisión final, ella terminó confesando que le había bloqueado en WhatsApp. Unai sí que quiso tener una segunda cita con Yanett mientras que ella fue honesta: “No quiero volver a quedar como pareja, pero como amigos sí”.