Una noche más, el restaurante más famoso de la televisión abrió sus puertas para recibir a nuevos comensales, dispuestos a encontrar el amor. ‘First Dates’ llegaba a Cuatro para darnos a conocer historias que, desde luego, no nos han dejado indiferente. Una de ellas, precisamente, es la de Isidro.

El gallego llegó al programa con una afirmación de lo más contundente: “Siempre me confunden con el actor de moda. El otro día me pasó en un restaurante en Ibiza, comiendo con unas amigas. Solo pude contestarles que, que yo supiera, no era ese actor”. Lo cierto, es que Isidro llegó a dejar completamente en shock a Carlos Sobera con una inesperada confesión:

“Acabo de volver de París porque he dejado a mi novia, que la conocí en Disneyland, que a su vez había estado con Leonardo DiCaprio”, reconoció. Por si fuera poco, el gallego fue más allá: “Me he relacionado con todos los famosos de la televisión francesa. Además, Loquillo me levantó a la novia, tuve un rollete con la ex de Los Inhumanos y la exnovia de Duncan Dhu fue mi novia, nos íbamos a casar”.

Si estás, es importante estar bien. No es cuestión de estar y estar mal… O no estar… Más claro… 🤔 #FirstDates19A! ➡ https://t.co/WVToYCR1jl pic.twitter.com/PCqyYbm3Ub — First Dates (@firstdates_tv) April 19, 2022

El comensal no tardó en reconocer a Carlos Sobera que tomó la decisión de acudir a ‘First Dates’ porque tenía ganas de conocer a una mujer “que me deslumbre”. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Quiero hacerla brillar, quiero una princesa, quiero enamorarme, ponerle la alfombra roja”. Su cita, en este caso, fue Nuria. Al principio se mostró encantada con los piropos del gallego al entrar al restaurante.

A pesar de todo, a los pocos segundos, se sinceró: “Al verle he pensado que estaba bien pero, cuando ha empezado a interaccionar, me ha perturbado”. Durante la cena, parece que la conversación no mejoró. Y es que la intensidad del gallego pareció saturar, y mucho, a la madrileña. Tanto es así que ella terminó haciendo este comentario: “Pareces un político, hablas mucho y no dices nada”.

Llego el momento de la decisión final. Isidro dejó claro que quería tener una segunda cita con Nuria: “Me ha parecido estupenda y es una gran persona. No he podido descubrir todo lo que tiene por ofrecer”. La osteópata, por su parte, tuvo clara su respuesta: “No tendría una segunda cita como mujer, pero como persona enamorada de la gente diferente, como personaje, es un filón”.