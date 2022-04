Una noche más, ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Pacoli y Eufrasia. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

En esta ocasión, el programa comenzaba de una forma especial, y es que, 6 años en la parrilla televisiva no se cumplen todos los días. Eso sí, la esencia no cambió, por lo que dieron paso a los comensales de la noche, una velada donde Pacoli y Eufrasia dejaron claro que la edad no es un impedimento para volver a enamorarse.

Ambos se describían como modernos a pesar de sus edades. Eufrasia, por su parte, acudió al programa acompañada de su hijo Raúl, uno de los seis que tiene. El joven se quedó en una sala siguiendo la cita de su madre, que en más de una ocasión le dejó impresionado.

La primera impresión de Eufrasia con Pacoli no fue especialmente buena. La mujer señaló que le gustan los hombres «modernos, pero no tanto como él». Palabras con las que hizo alusión al pelo de su cita, el cual era canoso con un pequeño moño arriba cogido con una pequeña pinza de pelo. «A ver si consigo que se quite ese moñete. Porque no. Es que no me gusta nada», señalaba en privado la comensal.

De hecho, hubo un momento en el que Pacoli le preguntó si le gustaba su peinado, cuestión que la comensal respondió afirmativamente. Ante ello, el hijo de Eufrasia no pudo evitar sorprenderse y reírse señalando que su madre había sido «falsa con él».

La noche avanzó y los comensales apostaron por conocerse en un terreno más intimo, lo que les llevó a hablar de sus gustos sexuales. Paco le preguntó directamente cómo era ella sexualmente, a lo que Eufrasia, ni corta ni perezosa, le contestó que le gustaba ser «activa» y que le gusta «todo, todo» en el sexo y «probar cosas». Recordemos, que su hijo estaba escuchándolo todo y claro en la sala VIP, por lo que los colores empezaron a asomarse en su cara.

Nos hubiera encantado vivir este momento sentados junto al hijo de Paco en la terraza 😂👇 #FelizAniversarioFD ❤ @firstdates_tv pic.twitter.com/5Foz8XLQBw — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) April 18, 2022

Una confesión a la que Pacoli agregó sin pudor que se estaba poniendo «cachondo» con lo que le contaba. «Vamos que le he puesto como el palo de un churrero», confesó Eufrasia en el confesionario. A pesar de un inicio vertiginoso, en la decisión final de ‘First Dates’ ambos dijeron que sí querían una segunda cita.

Eso sí, antes de finalizar, Eufrasia quiso matizar algo. «No me gusta físicamente pero sí su forma de ser, así que voy a darle otra oportunidad», explicó. Unas declaraciones donde llegó a agregar que no le importaría trasladarse a Palma de Mallorca con él, pues no tenía nada que la atase.