‘First Dates’ sufre una importante baja en el equipo que dejará conmocionados a los espectadores

Malas noticias para los fans de First Dates, que verán como una de las componentes más queridas del programa de citas de Cuatro abandonará definitivamente el trabajo. Así lo ha confirmado el espacio de Mediaset, que ya ha anunciado a su sustituta.

De forma completamente inesperada la cadena roja anunciaba el fichaje de una nueva camarera como es Laura Boado, una cara conocida para los espectadores por su paso por La isla de las tentaciones 6. Ella se incorporará al equipo capitaneado por Carlos Sobera y en el que también están Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

Tal y como explican, la gallega no aparecerá hasta las entregas que se emitan a partir de finales del mayo de este año. Ella, como el resto de camareros, se encargará de acompañar y hablar con los solteros que acudan a buscar el amor.

«Es un sueño para mí estar en un programa como este, lo sigo desde su estreno», cuenta la nueva intengrante de First Dates en declaraciones a la web de Mediaset. «Tengo ganas de aprovechar esta oportunidad increíble que me han dado para crecer personal y profesionalmente en un programa que me encanta», asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Boado Fernández (@lauraboado)

La compostelana ha estudiado Diseño de Moda y Patronaje en la universidad de Goymar y, como curiosidad, llegó a ser portera de un equipo de fútbol. Lo que los seguidores del dating show no sabían es que este fichaje fuese la confirmación de una salida que nadie esperaba.

Horas después de este anuncio, era Lidia Torret la que confirmaba su salida del espacio después de ser la copresentadora junto a Sobera. «Todo el equipo ha sido mi familia durante estos años en los que hemos compartido infinitas horas de grabación. Formar parte de este proyecto ha sido un sueño, además de un master de vida y de profesión. Ganas de defender nuevos retos y proyectos», decía en su cuenta de Instagram.

La ya excamarera de First Dates se encontraba de baja maternal desde el pasado mes de noviembre, siendo sustituida por la mítica Elsa Anka, su madre. Este golpe de efecto había sido muy bien recibido por la audiencia, que esperaba que una vez pasado el tiempo de la baja Torrent regresase al trabajo.