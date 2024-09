No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para que los comensales que acuden al restaurante intenten encontrar a su media naranja. El pasado miércoles 18 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo programa, con nuevas citas entre varios solteros que llegaban con ganas de encontrar el amor. Uno de los protagonistas de la noche fue, sin duda, Valentín. Este valenciano de 71 años acudió a First Dates junto a su guitarra, definiéndose como un «cantaor romántico»: «Canto igual que Sabina si quiero, no nos distingues». Por si fuera poco, desveló que lleva desde los 12 años cantando y que se ha convertido en una de sus grandes pasiones.

Su cita para esa noche era Loli, una valenciana de 69 años. Entre otras cuestiones, aseguró que no perdía la esperanza de encontrar el amor. A pesar de todo, conforme iba avanzando su cita con Valentín, tuvo claro que no encajaba en ese prototipo de hombre perfecto para ella. El primer chasco llegó cuando el soltero estaba más pendiente de los camareros del programa que de su llegada al restaurante. Tanto es así que Loli no ha tardado en mostrar su indignación con el equipo de First Dates: «No se ha enterado ni de que he llegado». Lejos de que todo quede ahí, la comensal reconocía que tampoco le había gustado físicamente: «He dicho ‘vaya pelos’, pero bueno, hasta que no le conozca no puedo decir nada». Carlos Sobera no tardó en acompañar a ambos solteros a su mesa para que pudieran comenzar a disfrutar de su cita.

Fue entonces cuando Loli se dio cuenta de la obsesión que tenía Valentín a la hora de hacer fotos a todo. Algo que comentó al equipo de First Dates: «Le gustaba hacer foto a todo, no estaba quieto». Por si fuera poco, criticó que su cita no dejaba de hablar en ningún momento y era algo que le molestaba profundamente: «No podía contestarle porque él seguía hablando, pero digo, bueno, ya se callará».

La cita iba avanzando, y la comensal estaba cada vez más disconforme. No le gustaba ni la personalidad de Valentín ni su físico: «Para la edad que tiene esos pelos que lleva… No me gustan. No es muy atractivo». Todo fue a más cuando el comensal hizo una pregunta muy concreta a Loli: «¿Nos casamos o no? Hemos venido a casarnos, ¿no?». Ella no tardó en responder: «A mí me gustaría, no digo que no… Pero nunca se sabe».

En un momento dado de la velada, Valentín volvía a sacar de quicio a Loli con su insistencia a la hora de hacer fotos a muchas cosas. Lo que la comensal no esperaba es que su objetivo, en ese instante, iba a ser ella: «¡Espérate que trague la comida!», exclamó, mientras él le hacía saber que «estaba bien». La soltera tenía cada vez más claro que no le veía como pareja: «Si llevo eso a mi casa, mi hija me echa por la ventana».

Antes de dar por finalizada la cita, los dos pasaron al reservado. Valentín no dudó en tratar de sorprender a la soltera con una interpretación musical. Lejos de conquistarla, logró todo lo contrario: «Canta regular. Él ha venido para decirle al mundo que canta. Parecía más un concierto que una cita, querría lucirse el chico». El soltero, por su parte, llegó a otra conclusión: «A esta mujer no le gusta la música». De esta forma, en la decisión final no hubo sorpresas puesto que los dos se negaron a tener una segunda cita con el otro.