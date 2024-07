‘First Dates’: una soltera sorprende al poner en duda la orientación sexual de su cita

Volver a darle una oportunidad al amor no es fácil, pero los participantes de First Dates está dispuestos a derribar sus miedos con el objetivo de encontrar a su media naranja. De esta manera, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a Patricia, una madrileña de 45 años que no ha tenido mucha suerte en el amor.

«Me casé con una chica heterosexual y un día la pillé que se había ido con un tío. Yo estaba muy enamorada y me sentó fatal», explicó en su presentación. Desde entonces, lleva sin pareja dos años y medio. A lo largo de este tiempo ha tenido la oportunidad de conocer a otras mujeres, pero siempre eran las más jóvenes las que se fijaban en ella.

«No sé si es porque me ven más joven, pero prefiero una mujer más adulta y de mi edad», confesó. Fue entonces cuando el programa le presentó a Yolanda, una catalana de 52 años. La mujer se presentó en el formato como una persona impulsiva y que se deja guiar por sus instintos.

La primera impresión entre ambas fue normal, no hubo demasiado impacto. «Es femenina, pero no sé no la he visto muy mujerona», comentó Patricia. A pesar de que la atracción no fue instantánea, las participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, las solteras comenzaron a hablar de diversos temas para descubrir si compartían algún gusto o afición. Yolanda le contó a su cita que tenía un hijo de 24 años, fruto de su anterior matrimonio. Un pequeño dato que ya prendió la alarma en Patricia, quién no pudo evitar acordarse de lo sucedido con su ex pareja.

«No me parece mal que tenga hijos, pero me sale la duda de si le gustan también los hombres», confesó al equipo de Cuatro. Con el objetivo de despejar sus dudas, la comensal le preguntó cómo fue que se dio cuenta de que le gustaban las mujeres.

«Yo me caso y tras separarme sigo saliendo con chicos. Pero un desamor de un chico me llevó a decir ‘y si con las chicas me entiendo mejor’. Y hasta el día de hoy. El 90% tiraría para chicas», le explicó Yolanda. «Tienes un 10% que…», señalaba la madrileña.

La decisión final de Patricia y Yolanda en First Dates

Patricia seguía poniendo en duda la orientación sexual de su cita. Pero, es que la participante no quería volver a vivir lo que ya vivió en el pasado. «No me gusta que me vacilen. Me gusta que tengan clara su orientación sexual», aseveraba. «Yo la tengo clara», replicaba Yolanda.

A pesar de este tenso momento, ambas supieron reconducir la velada. Patricia estaba cada vez más interesada en Yolanda, pero la única pega era que no terminaba de sentir atracción física por ella. «Si hubiese sentido más atracción sexual, podría haber sido una persona con la que poder compartir más cosas», comentó Patricia.

Al final, Yolanda sí estuvo dispuesta a seguir conociendo a Patricia en una segunda cita. Pero, su cita, por su parte, comentó que lo haría solamente con el objetivo de entablar una amistad.