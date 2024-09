En plena era de las redes sociales, podría decirse que hay muchas maneras de encontrar el amor. Pero, a pesar de todo, sigue siendo una tarea difícil para muchas personas. Por ello, el equipo de First Dates siempre está dispuesto a ayudar a sus participantes a encontrar a su pareja ideal. De esta manera, los solteros realizan un test de compatibilidad previo donde tienen que exponer sus gustos, hobbies, y prototipo de pareja perfecta. Una aventura televisiva que comensales como Dosel, un bailarín de 36 años, quiso vivir de primera mano. Eso sí, el participante le confesó a Carlos Sobera que, además de dedicarse al mundo de la danza, también trabajaba en la hostelería.

Dosel llegó con muchas ganas de encontrar el amor en el formato. Por ello, no pudo evitar quedarse encantado al conocer a Julieta, su cita. Una muy buena impresión donde el soltero calificó a la chica de estar «buenísima». Todo ello mientras la joven confesaba que le gustaba que su cita «se cuidara». Minutos después, tras una primera toma de contacto, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto en común. Así pues, ambos descubrieron que eran padres, él de tres niños y ella de uno. Un tema muy importante donde ambos coincidieron en lo importante que es la crianza de los pequeños.

Asimismo, en un momento determinado de la velada, Dosel le preguntó a su cita cómo era la relación de ella con el padre de su hija. Una cuestión que la soltera, de 29 años, no dudó en responder. De esta manera, Julieta se sinceró con su cita y le contó que su ex pareja siempre fue muy narcisista y que se fue con otra. «Me abandonó, básicamente. No se quiso hacer cargo. Tuve a mi hija y la persona no tiene nada que ver con la crianza, no conoce a mi hijo ni nada», dijo.

El relato de Julieta tocó profundamente el corazón de Dosel, pues se sintió identificado. El soltero le contó en privado al equipo de Cuatro que su madre vivió una situación muy similar con su padre y el padre de sus hermanos. «No ha tenido suerte, pero con nosotros sí, que la amamos locamente», señaló. Posteriormente, la pareja de comensales se trasladó hasta el reservado del programa.

La decisión final de First Dates

Allí, Dosel y Julieta demostraron que compartían una atracción mutua. Pero, a pesar de que la velada transcurrió a las mil maravillas, en la decisión final de First Dates surgieron las dudas en el soltero. ¿El motivo? Dosel tenía dudas sobre el nivel de compromiso que buscaba Julieta y si era algo que él podía ofrecerle en ese momento.

Tras sincerarse el uno frente a otro, los solteros lo tuvieron claro. La cita les dejó a los dos con la miel en los labios, por lo que ambos estaban de acuerdo en seguir conociéndose en un segundo encuentro. Un rotundo «sí» a una nueva velada juntos donde ambos se mostraron muy ilusionados.