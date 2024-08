‘First Dates’: una soltera pone en apuros a su cita con una inesperada advertencia

El amor también se puede encontrar en verano, y el equipo de First Dates lo sabe muy bien. Por ello, y con el objetivo de ayudar a sus participantes a encontrar a su pareja ideal, la organización ha recibido a solteras como Alexis. La modelo petite, de 29 años, comentó en su presentación que quería reivindicar su trabajo en el mundo del modelaje. Pues, quiere demostrar que no es necesario ajustarse a los estándares de belleza.

«Quiero demostrar que todo el mundo puede ser bajito y modelo», comentó. Debido a que fue la primera en llegar al local, la soltera fue recibida por el presentador Carlos Sobera. Un encuentro donde la participante dejó sin palabras al comunicador al revelarle que nació en Arabia Saudí, se considera filipina de Canadá y vive en España porque sus abuelos eran españoles.

De esta manera, el programa le presentó a Jonathan, un joven de 33 años, que aseguró que tenía muchas ganas de enamorarse. El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante positivo, pues el participante era físicamente el tipo de hombre que le gustaba a Alexis. «Es guapo, alto y tiene un pelazo», dijo.

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador acompañaba a la pareja hasta la mesa del restaurante del amor. Pero, los nervios no abandonaban a los solteros en ningún momento. De hecho, Jonathan llegó a olvidar el nombre de su cita. «No pasa nada. Soy Alexis y tú eres Jonathan», le dijo ella con humor.

Eso sí, aunque Alexis se tomó con humor el pequeño desliz de su cita, le hizo una clara advertencia. «Te lo voy a preguntar en unos minutos», le hizo saber. Por su parte, el comensal intentó explicarse con el equipo del programa. «Estaba nervioso, estaba en todos los sitios menos en el que tenía que estar», confesaba.

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas, pero no fue hasta que el soltero le dijo que también hablaba italiano que la tensión desapareció. Este pequeño dato le gustó mucho a la soltera, pues sintió que la conversación comenzó a fluir mejor entre ambos.

Posteriormente, Jonathan le contó que le encantaba salir con sus amigos y viajar, aunque recalcaba que esto último lo hacía menos de lo deseado. «Yo soy nómada digital y puedo viajar mucho y trabajar al mismo tiempo, así que me encanta», explicaba ella.

Asimismo, a nivel personal, la joven le contó que practicaba boxeo. «Me siento muy empoderada y me ayuda con la salud mental. Yo veo a mi terapeuta cada semana y no avergüenza decirlo», confesó. Jonathan, por su parte, admitió que no era un gran amante de hacer deporte.

La decisión final de Alexis y Jonathan en First Dates

Por otro lado, a nivel sentimental, la soltera le explicó que había tenido tres relaciones serias y que «no se arrepentía de ellas». Jonathan, en cambio, le dijo que se divorció hace cuatro años y tiene una hija. «Me parece muy bonito que tenga una hija. No me importa», afirmó Alexis.

Minutos después, ambos se trasladaron hasta el fotomatón del programa. Un lugar donde la pareja de solteros se dejó llevar y terminaron dándose un apasionado beso. Eso sí, antes de dar su decisión final, Alexis le dijo a Jonathan si se acordaba de su nombre. Una prueba de fuego que el soltero superó, por lo que, al final, ambos apostaron por marcharse juntos.