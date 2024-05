Arranca la semana en First Dates. El popular show de Cuatro recibió, el pasado lunes 27 de mayo, a nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor. Un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Luis Miguel, un apasionado del rock y de su propia banda musical: OT jodes.

Le gustaría conocer a una mujer con gustos musicales muy parecidos a los suyos para poder ir a conciertos juntos. «Me gustan las tías decididas», afirmó el soltero. Su cita fue Pilar, una mujer que prácticamente creció escuchando rock. «Soy rockera de corazón desde los 11 años y creo que voy a morir con las botas puestas», comentó en su presentación.

La primera impresión entre los solteros fue bastante positiva, pues ambos dejaron claro que estaban muy contentos con la elección de su cita. «Pibonazo», dijo él respecto al físico de Pilar. De esta manera, la pareja de solteros pasó a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Además del mismo gusto musical, ambos participantes descubrieron que estaban en First Dates por obra y gracia de sus hijas. En el caso de Luis Miguel, fue su hija de 11 años la que le apuntó al casting, mientras que Pilar ha afirmado que a ella fue su hija de 22 años.

Poco a poco, ambos han ido soltándose y han dejado de lado el nerviosismo de los primeros minutos. Pero, si hubo algo que tenía a Luis Miguel completamente intrigado eran los tatuajes de Pilar. Ante ella, la soltera le contó que su última adquisición la tenía en el pubis. El comensal, lejos de quedarse callado, se mostró muy atrevido.

Un soltero de #FirstDates27M se define sexualmente como el antibiótico https://t.co/n0S4YkV9cN — First Dates (@firstdates_tv) May 27, 2024

Luis Miguel se sincera con Pilar en First Dates

«Eso hay que verlo», le dijo a Pilar sobre el tatuaje de su pubis. Esta declaración de intenciones, por parte de Luis Miguel, dio inicio al tema de la actividad sexual. El soltero le contó que para él era fundamental tener sexo con regularidad. De hecho, se comparó con los medicamentos. «Cada ocho horas», señaló.

Pilar, al respecto, no quiso creerle demasiado. «Perro ladrador, poco mordedor», comentó a las cámaras del programa de Cuatro. Asimismo, y aunque ella confesó ser muy activa, admitió que es imposible hacerlo todos los días. «No sé yo si tendrás tanta potencia. No te tires faroles», le espetó la madrileña.

La participante consideró que su cita no estaba siendo del todo sincero con ella. «Tengo 46 años. A mí la moto no me la vendes tan fácil. No sé yo si Luis Miguel aguantaría mi ritmo sexual, porque lo veo muy tranquilo. Aunque a lo mejor me equivoco muy gratamente», comentó en privado.

Posteriormente, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Luis Miguel se mostró encantado con Pilar, por lo que no dudó en decir «sí» a una segunda cita con ella. «Una, dos o tres… Las que quieras», dijo alegre. Por su parte, Pilar estuvo de acuerdo con él. «Vamos a tomarnos una birrita», sentenció ella.