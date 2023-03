‘First Dates’: una soltera estalla, como nunca, contra su cita

El programa First Dates vuelve a vivir un tenso momento entre varios de sus comensales, lo que empezó con buen pie terminó con una soltera bastante enfadada con su cita, al proponer pagar la cena a la mitad.

Ángela, es una mujer de 63 años, aunque asegura no aparentarlos, se presentó al programa First Dates para encontrar el amor, pues a lo largo de su vida no ha tenido nunca suerte. Ha tenido dos relaciones largas con las que llegó a tener hijos, sin embargo, sus padres nunca se han preocupado de ellos y ha tenido que cargar con todo el peso de la familia. Está buscando a alguien que la cuide, que le guste mucho la aventura, que sea generoso y sobre todo divertido, pues para ella el humor es lo más esencial en una relación.

La mujer le explicaba a Carlos Sobera que en el pasado había sido médium y le encanta el mundo espiritual, algo que asusta mucho a sus citas: “Tengo mucha relación con los espíritus”, afirmó. Por la puerta entraba José, un hombre de 64 años al que le encanta dibujar, desde el primer momento ambos han tenido una bonita conexión.

“Qué maja dices una cosa y estoy pensando lo mismo”, comentó muy feliz. Ángela se alegró muchísimo cuando descubrió que a su pareja le gustaban mucho los signos del zodiaco, pues como explicó anteriormente, nunca había encontrado a ningún hombre con esos gustos. Llegado el momento de pagar la cena, José puso solo su parte de la cena, lo que provocó que su cita no le terminara de gustar: “Yo esperaba que me invitase a cenar y no me ha invitado, eso sí que no me ha gustado nada, lo tiene perdido”, expresó.

José se defendió explicando que lo normal es que lo pagaran a la mitad. “Me parece a mí que eres un poco cutre”, terminó diciendo Ángela para sorpresa de él. A pesar de este pequeño rifirrafe sobre quién debía pagar, ambos decidieron tener una segunda cita.