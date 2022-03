Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Silvia e Indiana. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

«He estado con más de cien chicos porque en una época de mi vida me aposté con una amiga quien de las dos se enrollaba con más. Nos fuimos a diferentes islas e hicimos el ‘Concurso del verano’», contó Silvia en su presentación. Respecto a su pasado amoroso, la comensal le explicó a Carlos Sobera que no le había ido demasiado bien.

«Todo se acaba, como el chocolate. He estado con muchos y muchas, fui bisexual, ahora ya no», agregó. «Comencé siendo heterosexual y en un curso de Contabilidad y Gestión de Empresas una chica me lío y, como la que va no vuelve, ahora soy lesbiana», reconoció sobre su condición sexual.

Pero, la cosa no quedó ahí, Silvia no se quiso olvidar de resaltar una de sus grandes cualidades. «Tengo las manos mucho más grandes que casi todos los chicos y no se me dan mal los trabajos manuales… me llaman ‘dedos espirituales’», confesó la leridana entre risas.

Su cita de la noche fue Indiana, que comentó que «en el amor soy como un chicle, pegajosa e intensa». Sin embargo, una primera mirada le bastó a Silvia para saber que lo de ellas no tenía futuro. «La he visto muy nerviosa y muy tímida. Yo no soy así y creo que no vamos a encajar», señaló.

De hecho, a lo largo de su noche en ‘First Dates’, la comensal dejaba claro que la chispa no había surgido entre ellas. «En Instagram me llaman ‘tigretona’ y no he tenido que sacar el tigre con ella porque tiene mucha vergüenza y timidez, no había nada que comer. Es una inexperta en la vida», afirmó sobre Indiana.

A lo largo de la velada, las cosas en común entre ambas no salieron a la luz. Únicamente el tema que las llevó a tener un acercamiento fue el de los hijos, ya que las dos son madres. «Tengo dos hijos de dos hombres diferentes», comentó la modelo alternativa.

Al final, en la decisión final del programa, Indiana sí que quiso tener una segunda cita con Silvia «para conocernos más porque hemos tenido poco tiempo». Pero, la tatuadora, por su parte, no quiso volver a quedar con ella. «No hemos tenido química», sentenció.