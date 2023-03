‘First Dates’: Sergio confiesa el motivo por el que empezó «a ser un zorrón»

El restaurante First Dates vuelve a abrir sus puertas para que sus comensales puedan encontrar el amor, una amistad o un compañero de putivuelta. Como ha sido el caso de Sergio y Manel, quiénes se presentaron al programa con muchas ganas de encontrar a su alma gemela, o algo más que esto. Ambos aprovecharon su experiencia para pasárselo muy muy bien y sobre todo, para regalarle a la audiencia un gran número de momentazos.

Sergio, el primero en entrar al restaurante, se presentaba de una forma bastante peculiar: “Empecé a ser un zorrón por intentar arreglar problemas que había dejado con mi ex”, comentaba ante la sorpresa de Carlos Sobera. Aunque quiso explicar que ahora tenía más cabeza que antes y que tenía muchas ganas de ver quien era su cita.

Sergio y Manel acaban su cita en #FirstDates14M con una ‘putivuelta’: “Te ayudo a pescar algo”https://t.co/8N8tJ7Sioo — First Dates (@firstdates_tv) March 14, 2023

Por la puerta entraba Manel, un joven que lleva la sexualidad muy interiorizada: “El 90% de mis amigos son autónomos, están casados y tienen hijos. Además, amigos homosexuales tengo muy pocos”, explicó. Durante la cena hablaron de sus gustos, sus profesiones y sus aventuras más locas. Sergio se asustó un poco cuando se enteró de que su cita se había dado a la vida loca tras dejarlo con su anterior pareja.

A pesar de que no tuvieron la conexión suficiente para ser pareja, quisieron pasarlo bien en todo momento, por ello, los solteros se fueron al reservado y se dieron algún que otro beso. A la hora de tomar la decisión final, Sergio quiso tener una segunda cita, pues se lo había pasado muy bien, Manel no pensaba lo mismo y le explicó que sólo podrían ser amigos. Lejos de enfadarse, Sergio le cogía de la mano para darse juntos una putivuelta a ver si ligaban con alguien del restaurante First Dates.