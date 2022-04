Paula y Alba son dos jóvenes de 18 años que tuvieron una cita en ‘First Dates’, el restaurante más famoso de la televisión, que en esta ocasión fue presentado por Lidia Torrent. Durante la cena han hablado de anécdotas de su vida y de los gustos que comparten. Ambas se consideran bisexuales, pero Paula ha confesado en los totales que si fuese por ella “exterminaría a los hombres”.

Las dos chicas compartían muchas aficiones y gustos y, aunque no ha coincidido en los gustos cinematográficos porque a Alba le gusta mucho Almodóvar y Paula no ha visto ninguna de sus películas, en la música ha sido distinto. «¿Sabes de esa gente que dice que escucha de todo? Pues soy yo», dijo Paula. De hecho, ha nombrado a artistas como a Eminem, Serrat, Taylor Swift, Bad Bunny y Lana del Rey, siendo esta indispensable por las noches. Alba casi saltó de alegría al escuchar el nombre de esta última, ya que es su artista favorita.

También han tratado temas como la sexualidad, ya que Paula ha querido indagar en ello sabiendo cómo su cita se definía sexualmente. Alba no ha sabido responderle, pero le ha dicho que ya hace cinco años que salió del armario y que desde ese momento no ha vuelto a tener nada con un chico. «Ya no quedo con chicos, no me gusta ningún chico y luego cuando me lío con una tía siento todo», ha contado la joven. No obstante, Paula sí que ha asegurado haber tenido acercamientos con hombres, pero que el cariño y las sensaciones que le transmite una chica no las cambia por nada.

En ese momento Paula ha bromeado con que si por ella fuese se podría extinguir “un poquito” a los hombres. «Los hombres no son necesarios podríamos exterminarlos un poquito. Que se quede uno, uno bueno, que se queden los guays», siguió diciendo. El resto de la velada ha sido maravillosa e incluso han llegado a pensar cómo se conquistarían la una a la otra. «Vamos a ver un atardecer, te regalo unos girasoles y escuchamos Lana del Rey», ha sido alguna de las propuestas. Eso sí, han decidido dejarlo para su segundo encuentro fuera de First Dates, por lo que una vez más triunfa el programa de Cuatro en sus citas.