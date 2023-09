Televisión Montse no se fía de su cita en ‘First Dates’: «Tiene cara de vicioso»

El pasado martes 12 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de First Dates. De esta forma, conocimos a otros tantos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar el amor. Dos de los grandes protagonistas de la noche fueron Montse y Antonio.

La primera en llegar fue ella, que se definió como una auténtica Caja de Pandora: «Tú la abres y no sabes lo que puede salir de ahí». Además, reconoció que no había tenido muy buena experiencia en cuanto a relaciones, ya que todos han acabado mintiéndole y, tras eso, han conocido al amor de su vida.

La joven, que ha estudiado veterinaria, cuenta con un gran número de animales en su casa. Y es que tiene desde pavos reales hasta cabras pasando por una yegua, ¡entre otros tantos! Su cita para esa noche era Antonio, que se consideraba una persona realmente presumida: «Tengo que tener una imagen de cara al público».

A pesar de que Antonio ha confesado se cortaba el pelo casi todas las semanas, parece que eso es algo que no ha gustado en absoluto a Montse. A él, en cambio, sí que le ha llamado la atención su cita. Entre otras cuestiones, porque descubrió que los dos eran de Granada, por lo que era un dato realmente importante para él.

Montse, por su parte, reconocía que no se fiaba de Antonio. Cuando empezaron a hablar de sus relaciones anteriores, el joven aseguró que le encantaba «fluir», aunque era de relaciones largas. A ella no le ha gustado en absoluto, sacando algo en claro: «Los que fluyen, o quieren follar o no quieren nada contigo».

El comensal lo ha negado, entre otras cuestiones, porque sus amigos siempre dicen de él que «es muy exquisito». Montse seguía sin mostrarse convencida con las explicaciones que su cita estaba dando: «Tiene pinta de mangalea, le gustan tanto las guapas como las feas… Tiene una cara de vicioso que no se puede quitar». En la decisión final en First Dates, Montse no quiso repetir: «Lo veo muy paradito para lo que soy yo». Él se mostró realmente indignado: «¡Tú te lo pierdes!», y ella respondió con contundencia: «Eso es lo que quiero, perdérmelo».

